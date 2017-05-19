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19 мая 2017, 18:14

Toyota представила японскую версию Camry

Рассекречено новое поколение Toyota Camry для японского авторынка. Автомобиль получит видоизмененную внешность и гибридную силовую установку с 2,5-литровым агрегатом в основе.
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Toyota представила японскую версию Camry Toyota Camry, Toyota

Toyota Camry
Выпускается с 1991 г.
Новый от 1 364 000 до 1 960 000 Р
Объявлений: 707
Отзывов: 6
В отличие от варианта для США и Азии седан для Японии приводится в движение исключительно гибридной «начинкой», которая работает в паре с вариатором .Динамические характеристики машины пока неизвестны.

Экстерьер модели изменился за счет широкой решетки радиатора.Дизайн машины стал более спортивным. Длина автомобиля составляет 4859 мм, а размер колесной базы равен 2820 мм.

В салоне появились другие блоки управления мультимедийной системой и климат-контроль. Новая Camry для российского рынка, как ожидается, появится во второй половине текущего года.

Новинки и концепт кары Тойота Камри

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
магнитола не поет кл вык горит что делать клемы уже снимала
алена
Тест-драйв Toyota Camry: седативный препарат
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
schiko
Toyota начала выпуск новой Camry в Петербурге
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
Андрей
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Toyota представила японскую версию Camry
{{model_1273}} В отличие от варианта для США и Азии седан для Японии приводится в движение исключительно гибридной «начинкой», которая работает в паре с вариатором .Динамические характеристики машины пока неизвестны. Экстерьер модели изменился за счет широкой решетки радиатора.Дизайн машины стал более спортивным. Длина автомобиля составляет 4859 мм, а размер колесной базы равен 2820 мм.В салоне появились другие блоки управления мультимедийной системой и климат-контроль. Новая Camry для российского рынка, как ожидается, появится во второй половине текущего года.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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