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19 мая 2017, 18:14
Toyota представила японскую версию Camry
Рассекречено новое поколение Toyota Camry для японского авторынка. Автомобиль получит видоизмененную внешность и гибридную силовую установку с 2,5-литровым агрегатом в основе.
Toyota Camry
Выпускается с 1991 г.
Новый от 1 364 000 до 1 960 000 Р
Экстерьер модели изменился за счет широкой решетки радиатора.Дизайн машины стал более спортивным. Длина автомобиля составляет 4859 мм, а размер колесной базы равен 2820 мм.
В салоне появились другие блоки управления мультимедийной системой и климат-контроль. Новая Camry для российского рынка, как ожидается, появится во второй половине текущего года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
магнитола не поет кл вык горит что делать клемы уже снимала
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
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