Toyota представит новое поколения автобуса Coaster в январе
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Транспортное средство - одна из самых «заслуженных» моделей японской марки: первое поколение дебютировало еще в 1969 году. За прошедшие 50 лет сменили друг друга три поколения модели, выпущено около 550 тыс. экземпляров.
Предыдущее, третье поколение модели выпускалось около 25 лет, и хотя модель неоднократно модернизировалась, ее конструкция устарела.
Известно, что новинка будет оснащаться 4-литровым турбодизелем мощностью 150 или 180 л. с. в паре с механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом», привод может быть задним или полным. На японском рынке автобус будет продаваться по цене от 5,94 млн йен (примерно 3,1 млн рублей по текущему курсу).
Салон автобуса по сравнению с предшественником стал выше на 6 см (его высота теперь 1,89 метра), увеличены ширина салона и размер окон, стали более удобными багажные полки. У машины будет 2 варианта длины и 25 - 29 мест для сидения. Также в модельном ряду появится «школьный» вариант с 39 или 49 местами для детей и 3-мя креслами для взрослых.
Сейчас Coaster продается на рынках более чем 100 стран, его лицензионную копию выпускали в Корее, а в Китае этот автобус делают и сейчас, причем под разными марками.
В Россию эта модель автобусов никогда официально не поставлялась, в то же время подержанные экземпляры ввозили к нам через Дальний Восток.
Основное внимание при разработке уделено безопасности. В каркасе автобуса использованы высокопрочные стали, а его кузов удовлетворяет современным требованиям защиты при переворачивании, все машины оснащены системой стабилизации, у кресел - ремни с преднатяжителями, а у водителя и переднего пассажира - подушки безопасности.
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
Toyota представит новое поколения автобуса Coaster в январе
Предыдущее, третье поколение модели выпускалось около 25 лет, и хотя модель неоднократно модернизировалась, ее конструкция устарела. Известно, что новинка будет оснащаться 4-литровым турбодизелем мощностью 150 или 180 л. с. в паре с механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом», привод может быть задним или полным. На японском рынке автобус будет продаваться по цене от 5,94 млн йен (примерно 3,1 млн рублей по текущему курсу). Салон автобуса по сравнению с предшественником стал выше на 6 см (его высота теперь 1,89 метра), увеличены ширина салона и размер окон, стали более удобными багажные полки. У машины будет 2 варианта длины и 25 - 29 мест для сидения. Также в модельном ряду появится «школьный» вариант с 39 или 49 местами для детей и 3-мя креслами для взрослых. Сейчас Coaster продается на рынках более чем 100 стран, его лицензионную копию выпускали в Корее, а в Китае этот автобус делают и сейчас, причем под разными марками. В Россию эта модель автобусов никогда официально не поставлялась, в то же время подержанные экземпляры ввозили к нам через Дальний Восток. Основное внимание при разработке уделено безопасности. В каркасе автобуса использованы высокопрочные стали, а его кузов удовлетворяет современным требованиям защиты при переворачивании, все машины оснащены системой стабилизации, у кресел - ремни с преднатяжителями, а у водителя и переднего пассажира - подушки безопасности.
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