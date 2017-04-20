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20 апреля 2017, 17:24
Toyota презентовала водородный грузовик
Компания Toyota представила концепт грузового автомобиля, оборудованного силовой установкой на водородных топливных элементах. Презентация безопасной для экологии новинки состоялась в ос-Анджелесе.
Водородный тягач Toyota приступил к прохождению дорожных тестов в порту Лос-Анджелеса в рамках программы по созданию «зеленых» грузовиков Project Portal. Автопроизводитель пока лишь изучает возможность применения технологии. Суммарная производительность презентованного грузового автомобиля достигает 670 л.с. при 1800 Нм крутящего момента, полностью загруженная машина весит 36 200 кг.
Прототип на водородных топливных элементах способен проехать с полным баком до 320 кс, полная заправка автомобиля занимает 20 минут.
Отметим, что пока в модельном ряду Toyota имеется всего одна водородная модель – Mirai. Под капотом автомобиля установлен 150-сильный мотор, получающий энергию за счет химической реакции между водородом и кислородом.
Ожидается, что такие автобусы будут использоваться для развозки участников и гостей во время проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.
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