6 февраля 2017, 16:59

Toyota принимает заказы на новый Prius

Авто 4 поколения получило гибридную силовую установку нового поколения, обеспечивающую экономичность. Гарантия на компоненты гибридной установки составляет 5 лет или 100 000 км пробега.
В основе гибридной силовой установки лежит бензиновый двигатель 1,8 литра, развивающий мощность 98 л.с. Новые системы управления фазами газораспределения VVT-i и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива в любом режиме. Использование электрического насоса в системе охлаждения двигателя и электропривода компрессора кондиционера обеспечивает быстрый прогрев двигателя и салона, а также способствует экономии топлива.
 
Также Prius получил высоковольтную Ni-Mh батарею, обеспечивающую увеличенный пробег на электрической тяге. Размеры новой батареи таковы, что позволили расположить ее под задним креслом и сделать пол багажного отделения на 11 см ниже, добившись одновременно распределения веса и увеличения объема багажника. Суммарная мощность гибридной силовой установки нового поколения составляет 122 л.с.
 
4 поколение Prius стало первым автомобилем Toyota, построенным на основе новой модульной архитектуры Toyota New Global Architecture. Центр тяжести автомобиля теперь расположен ниже. Общая высота автомобиля уменьшилась на 2 см, а кресло водителя находится на 5,5 см ближе к поверхности дороги. Низкая линия капота обеспечила лучший обзор. Кузов стал на 60 % жестче и на 50 кг легче, нежели в предыдущем поколении.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Prius 1.8 CVT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхетчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателягибридный
Мощность, л.с./ об/мин98
Объем двигателя1797
Тип трансмисиивариатор
Приводпередний
ТопливоАИ-95
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Toyota принимает заказы на новый Prius
В основе гибридной силовой установки лежит бензиновый двигатель 1,8 литра, развивающий мощность 98 л.с. Новые системы управления фазами газораспределения VVT-i и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива в любом режиме. Использование электрического насоса в системе охлаждения двигателя и электропривода компрессора кондиционера обеспечивает быстрый прогрев двигателя и салона, а также способствует экономии топлива. Также Prius получил высоковольтную Ni-Mh батарею, обеспечивающую увеличенный пробег на электрической тяге. Размеры новой батареи таковы, что позволили расположить ее под задним креслом и сделать пол багажного отделения на 11 см ниже, добившись одновременно распределения веса и увеличения объема багажника. Суммарная мощность гибридной силовой установки нового поколения составляет 122 л.с. 4 поколение Prius стало первым автомобилем Toyota, построенным на основе новой модульной архитектуры Toyota New Global Architecture. Центр тяжести автомобиля теперь расположен ниже. Общая высота автомобиля уменьшилась на 2 см, а кресло водителя находится на 5,5 см ближе к поверхности дороги. Низкая линия капота обеспечила лучший обзор. Кузов стал на 60 % жестче и на 50 кг легче, нежели в предыдущем поколении.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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