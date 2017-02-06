Toyota принимает заказы на новый Prius

Авто 4 поколения получило гибридную силовую установку нового поколения, обеспечивающую экономичность. Гарантия на компоненты гибридной установки составляет 5 лет или 100 000 км пробега.
В основе гибридной силовой установки лежит бензиновый двигатель 1,8 литра, развивающий мощность 98 л.с. Новые системы управления фазами газораспределения VVT-i и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива в любом режиме. Использование электрического насоса в системе охлаждения двигателя и электропривода компрессора кондиционера обеспечивает быстрый прогрев двигателя и салона, а также способствует экономии топлива.
Также Prius получил высоковольтную Ni-Mh батарею, обеспечивающую увеличенный пробег на электрической тяге. Размеры новой батареи таковы, что позволили расположить ее под задним креслом и сделать пол багажного отделения на 11 см ниже, добившись одновременно распределения веса и увеличения объема багажника. Суммарная мощность гибридной силовой установки нового поколения составляет 122 л.с.
4 поколение Prius стало первым автомобилем Toyota, построенным на основе новой модульной архитектуры Toyota New Global Architecture. Центр тяжести автомобиля теперь расположен ниже. Общая высота автомобиля уменьшилась на 2 см, а кресло водителя находится на 5,5 см ближе к поверхности дороги. Низкая линия капота обеспечила лучший обзор. Кузов стал на 60 % жестче и на 50 кг легче, нежели в предыдущем поколении.
| Стал обладателем (счастливым или ... покажет время) тойота-приус 05/ 2009 г.в. из голландии, в 30 кузове, объем 1.8, не могу пробить вин код JTDKN36U305013544 узнать комплектацию машины, историю, возможно-ли установка камеры заднего вида с выходом на существующий жк сенсорный монитор, есть функция ...
В основе гибридной силовой установки лежит бензиновый двигатель 1,8 литра, развивающий мощность 98 л.с. Новые системы управления фазами газораспределения VVT-i и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива в любом режиме. Использование электрического насоса в системе охлаждения двигателя и электропривода компрессора кондиционера обеспечивает быстрый прогрев двигателя и салона, а также способствует экономии топлива. Также Prius получил высоковольтную Ni-Mh батарею, обеспечивающую увеличенный пробег на электрической тяге. Размеры новой батареи таковы, что позволили расположить ее под задним креслом и сделать пол багажного отделения на 11 см ниже, добившись одновременно распределения веса и увеличения объема багажника. Суммарная мощность гибридной силовой установки нового поколения составляет 122 л.с. 4 поколение Prius стало первым автомобилем Toyota, построенным на основе новой модульной архитектуры Toyota New Global Architecture. Центр тяжести автомобиля теперь расположен ниже. Общая высота автомобиля уменьшилась на 2 см, а кресло водителя находится на 5,5 см ближе к поверхности дороги. Низкая линия капота обеспечила лучший обзор. Кузов стал на 60 % жестче и на 50 кг легче, нежели в предыдущем поколении.
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