25 января 2017, 15:46

Toyota расширяет производство в США

Производственные мощности завода Toyota, расположенного в городе Принстон в штате Индиана, будут модернизированы - на эти цели со счетов японского производителя автомобилей спишут 600 000 000 долларов.
На предприятии выпускают такие модели Toyota, как Highlander, Sequoia SUV и Sienna. Highlander является вторым по популярности автомобилем на рынке США.
 
Модернизация будет способствовать созданию новых рабочих мест - планируется, что на заводе в Принстоне прибавится еще около 400 новых сотрудников. При этом выпуск автомобилей возрастет до 40 000 ед. в год.
 
Добавим также, что в начале января избранный глава США Дональд Трамп заявил о повышении налогов для Toyota на импорт автомобилей, если бренд не откажется от намерения построить в Мексике новый завод. Трамп призывал компанию строить и расширять предприятия на территории США.
Новости Тойота

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Toyota расширяет производство в США
На предприятии выпускают такие модели Toyota, как Highlander, Sequoia SUV и Sienna. Highlander является вторым по популярности автомобилем на рынке США. Модернизация будет способствовать созданию новых рабочих мест - планируется, что на заводе в Принстоне прибавится еще около 400 новых сотрудников. При этом выпуск автомобилей возрастет до 40 000 ед. в год. Добавим также, что в начале января избранный глава США Дональд Трамп заявил о повышении налогов для Toyota на импорт автомобилей, если бренд не откажется от намерения построить в Мексике новый завод. Трамп призывал компанию строить и расширять предприятия на территории США.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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