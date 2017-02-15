15 февраля 2017, 09:54

Toyota реализовала в 2016 году 1 000 000 гибридов

По данным автопроизводителя, с момента старта продаж гибридных машин всего было реализовано 10 000 000 подобных автомобилей. По предварительным оценкам, 1 000 000 гибридов было продано только за 9 месяцев.
Отметим, что еще в апреле прошлого года представительство компании отмечало, что продажи достигли отметки в 9 000 000 ед.
 
Первенство по продажам занимает модель Prius, которая в общей сложности была реализована в количестве 4 000 000 автомобилей.
 
Сейчас гибридные машины от японского производителя представлены в 90 странах мира, тогда как в модельной линейке представлено 34 различных машины. В России гибридные версии Toyota потребительским спросом не пользуются.
Новости Тойота

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Toyota реализовала в 2016 году 1 000 000 гибридов
Отметим, что еще в апреле прошлого года представительство компании отмечало, что продажи достигли отметки в 9 000 000 ед. Первенство по продажам занимает модель Prius, которая в общей сложности была реализована в количестве 4 000 000 автомобилей. Сейчас гибридные машины от японского производителя представлены в 90 странах мира, тогда как в модельной линейке представлено 34 различных машины. В России гибридные версии Toyota потребительским спросом не пользуются.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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