Toyota с дизелем стала самой популярной в Москве

Рейтинг агентства «Автостат»возглавил внедорожник Land Cruiser Prado, с января по ноябрь 2016 года в российской столице продано 1 630 ед. модели, что на 1 % больше по сравнению с показателем годичной давности.
По данным «Автостата», за 11 месяцев прошлого года на 2 месте находится еще один внедорожник Toyota - Land Cruiser (1 603 экземпляра) - это на 5 % выше аналогичного показателя за 2015 год.
Третьим стал кроссовер Audi Q7, хозяевами которого стали 1 299 человек, рост составил 2,4 раза.
Замыкают пятерку лидеров BMW X5 (1 248 шт., снижение на 1,5 %) и Mercedes-Benz GL-Class (1 084 шт., рост 20 %).
В список самых популярных в Москве дизельных легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2016 года также попали Volvo XC60 (958 шт.; -15,5 %), Kia Sorento (799 шт.; +25 %), BMW 5-Series (717 шт.; +29 %), BMW X6 (663 шт.; -5,5 %) и Mercedes-Benz GLС-Class (659 шт.; +288 %).
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По данным «Автостата», за 11 месяцев прошлого года на 2 месте находится еще один внедорожник Toyota - Land Cruiser (1 603 экземпляра) - это на 5 % выше аналогичного показателя за 2015 год. Третьим стал кроссовер Audi Q7, хозяевами которого стали 1 299 человек, рост составил 2,4 раза.Замыкают пятерку лидеров BMW X5 (1 248 шт., снижение на 1,5 %) и Mercedes-Benz GL-Class (1 084 шт., рост 20 %). В список самых популярных в Москве дизельных легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2016 года также попали Volvo XC60 (958 шт.; -15,5 %), Kia Sorento (799 шт.; +25 %), BMW 5-Series (717 шт.; +29 %), BMW X6 (663 шт.; -5,5 %) и Mercedes-Benz GLС-Class (659 шт.; +288 %).
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