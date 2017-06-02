2 июня 2017, 14:59
Toyota снизила цены на несколько моделей
На модели Toyota в июне действуют скидки до 150 000 рублей. Акция приурочена к 15-летию официального присутствия компании на российском рынке. Кроме того, действуют специальные кредитные условия.
Например, самую популярную среди российских покупателей бренда модель RAV4 в любой комплектации можно приобрести в кредит под ставку 9,2 %. Обязательным условием этого предложения является первичный взнос в размере 20 % от стоимости автомобиля. Цена кроссовера стартует от 1 415 000 рублей за комплектацию «Стандарт».
Аналогичные условия в июне действуют на все комплектации Camry. Цена версии «Стандарт» стартует от 1 329 000. рублей. Цены на седан Corolla начинаются от 933 000 рублей в комплектации «Классик».
Также в июне клиентам доступны специальные условия приобретения автомобилей по программе Trade-in. При покупке бизнес-седана Toyota Camry c двигателем объемом 2,5 или 3,5 литра скидка составит 150 000 рублей. Аналогичное предложение по Trade-in доступно при покупке RAV4 2017 года выпуска в любой комплектации. Воспользовавшись программой Trade-in клиент может приобрести Camry с двигателем 2,5 литра по цене от 1 299 000 рублей, RAV4 – 1 265 000 рублей.
С 1 по 30 июня при передаче автомобиля любого бренда дилеру в рамках программы, клиентам, приобретающим Land Cruiser Prado, предоставляется скидка 150 тыс. рублей. Покупатели Land Cruiser 200 при условии передачи автомобиля с пробегом дилеру смогут получить скидку 200 000 рублей. Предложение действует на все комплектации.
Отметим, что по информации «Автостата», в апреле российские дилеры Toyota реализовали 7052 автомобиля, что на 12 % меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам 4 месяцев 2017 года продажи Toyota на российском рынке составили 26 938 машин, что на 11 % ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По данным Ассоциации европейских производителей, Toyota заняла 5 место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 6 %.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Land Cruiser Элеганс 4.6 АТ 4х4
|Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
|Toyota Land Cruiser Элеганс 4.6 АТ 4х4
|Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|2016
|2016
|Кузов
|внедорожник
|седан
|внедорожник
|седан
|Количество дверей/мест
|5/7
|4/5
|5/7
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|309
|181
|309
|181
|Объем двигателя
|4608
|2494
|4608
|2494
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|передний
|полный
|передний
|Городской цикл
|18.2
|11.0
|18.2
|11.0
|Загородный цикл
|11.4
|5.9
|11.4
|5.9
|Смешанный цикл
|13.9
|7.8
|13.9
|7.8
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
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