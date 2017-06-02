2 июня 2017, 14:59

Toyota снизила цены на несколько моделей

На модели Toyota в июне действуют скидки до 150 000 рублей. Акция приурочена к 15-летию официального присутствия компании на российском рынке. Кроме того, действуют специальные кредитные условия.
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Например, самую популярную среди российских покупателей бренда модель RAV4 в любой комплектации можно приобрести в кредит под ставку 9,2 %. Обязательным условием этого предложения является первичный взнос в размере 20 % от стоимости автомобиля. Цена кроссовера стартует от 1 415 000 рублей за комплектацию «Стандарт».
 
Аналогичные условия в июне действуют на все комплектации Camry. Цена версии «Стандарт» стартует от 1 329 000. рублей. Цены на седан Corolla начинаются от 933 000 рублей в комплектации «Классик».
 
Также в июне клиентам доступны специальные условия приобретения автомобилей по программе Trade-in. При покупке бизнес-седана Toyota Camry c двигателем объемом 2,5 или 3,5 литра скидка составит 150 000 рублей. Аналогичное предложение по Trade-in доступно при покупке RAV4 2017 года выпуска в любой комплектации. Воспользовавшись программой Trade-in клиент может приобрести Camry с двигателем 2,5 литра по цене от 1 299 000 рублей, RAV4 – 1 265 000 рублей.
 
С 1 по 30 июня при передаче автомобиля любого бренда дилеру в рамках программы, клиентам, приобретающим Land Cruiser Prado, предоставляется скидка 150 тыс. рублей. Покупатели Land Cruiser 200 при условии передачи автомобиля с пробегом дилеру смогут получить скидку 200 000 рублей. Предложение действует на все комплектации.
 
Отметим, что по информации «Автостата», в апреле российские дилеры Toyota реализовали 7052 автомобиля, что на 12 % меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам 4 месяцев 2017 года продажи Toyota на российском рынке составили 26 938 машин, что на 11 % ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По данным Ассоциации европейских производителей, Toyota заняла 5 место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 6 %.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Land Cruiser Элеганс 4.6 АТ 4х4Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 ATToyota Land Cruiser Элеганс 4.6 АТ 4х4Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
Год выпуска, с2015 2015 2015 2015
Год выпуска, по2016 2016 2016 2016
Кузоввнедорожник седан внедорожник седан
Количество дверей/мест5/7 4/5 5/7 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин309 181 309 181
Объем двигателя4608 2494 4608 2494
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный передний полный передний
Городской цикл18.2 11.0 18.2 11.0
Загородный цикл11.4 5.9 11.4 5.9
Смешанный цикл13.9 7.8 13.9 7.8
ТопливоАИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
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Toyota снизила цены на несколько моделей
Например, самую популярную среди российских покупателей бренда модель RAV4 в любой комплектации можно приобрести в кредит под ставку 9,2 %. Обязательным условием этого предложения является первичный взнос в размере 20 % от стоимости автомобиля. Цена кроссовера стартует от 1 415 000 рублей за комплектацию «Стандарт». Аналогичные условия в июне действуют на все комплектации Camry. Цена версии «Стандарт» стартует от 1 329 000. рублей. Цены на седан Corolla начинаются от 933 000 рублей в комплектации «Классик». Также в июне клиентам доступны специальные условия приобретения автомобилей по программе Trade-in. При покупке бизнес-седана Toyota Camry c двигателем объемом 2,5 или 3,5 литра скидка составит 150 000 рублей. Аналогичное предложение по Trade-in доступно при покупке RAV4 2017 года выпуска в любой комплектации. Воспользовавшись программой Trade-in клиент может приобрести Camry с двигателем 2,5 литра по цене от 1 299 000 рублей, RAV4 – 1 265 000 рублей. С 1 по 30 июня при передаче автомобиля любого бренда дилеру в рамках программы, клиентам, приобретающим Land Cruiser Prado, предоставляется скидка 150 тыс. рублей. Покупатели Land Cruiser 200 при условии передачи автомобиля с пробегом дилеру смогут получить скидку 200 000 рублей. Предложение действует на все комплектации. Отметим, что по информации «Автостата», в апреле российские дилеры Toyota реализовали 7052 автомобиля, что на 12 % меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам 4 месяцев 2017 года продажи Toyota на российском рынке составили 26 938 машин, что на 11 % ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По данным Ассоциации европейских производителей, Toyota заняла 5 место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 6 %.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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