Toyota возглавила рейтинг самых угоняемых в России авто
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Наибольшая опасность подстерегает владельцев бюджетных иномарок, кроссоверов и седанов ценой выше 2 000 000 рублей. Одни авто похищают для перепродажи, другие – из-за востребованности запчастей.
Рейтинг самых угоняемых авто, составляемый представителями страховых компаний и журналистами, несколько лет возглавляет Toyota Camry. Эта модель лидирует в рейтингах продаж, чем и объясняется спрос воров на нее. Продать машину - легко, запчасти авто также пользуются спросом.
Второе и третье места заняли Hyundai Solaris и Kia Rio. Их угоняют, прежде всего, чтобы продать запчасти. Также эти авто используются для работы в таксопарках.
В десятку самых угоняемых авто также вошли Land Rover Discovery, BMW X1, Hyundai ix35 и Renault Sandero.
В данных ГИБДД в качестве угоняемых также фигурируют ВАЗ-2106, Ford Focus, Mazda3.
Каждую субботу мы с друзьями ходим в баню попариться, очень хорошо после нее, если конечно с алкоголем не переусердствовать, а то потом на утро не очень хорошо, после последней бани все выходные проболел похмельем.
Toyota возглавила рейтинг самых угоняемых в России авто
Рейтинг самых угоняемых авто, составляемый представителями страховых компаний и журналистами, несколько лет возглавляет Toyota Camry. Эта модель лидирует в рейтингах продаж, чем и объясняется спрос воров на нее. Продать машину - легко, запчасти авто также пользуются спросом. Второе и третье места заняли Hyundai Solaris и Kia Rio. Их угоняют, прежде всего, чтобы продать запчасти. Также эти авто используются для работы в таксопарках. В десятку самых угоняемых авто также вошли Land Rover Discovery, BMW X1, Hyundai ix35 и Renault Sandero.В данных ГИБДД в качестве угоняемых также фигурируют ВАЗ-2106, Ford Focus, Mazda3.
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