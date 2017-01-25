25 января 2017, 12:55

Toyota возглавила рейтинг самых угоняемых в России авто

Наибольшая опасность подстерегает владельцев бюджетных иномарок, кроссоверов и седанов ценой выше 2 000 000 рублей. Одни авто похищают для перепродажи, другие – из-за востребованности запчастей.
Рейтинг самых угоняемых авто, составляемый представителями страховых компаний и журналистами, несколько лет возглавляет Toyota Camry. Эта модель лидирует в рейтингах продаж, чем и объясняется спрос воров на нее. Продать машину - легко, запчасти авто также пользуются спросом.
 
Второе и третье места заняли Hyundai Solaris и Kia Rio. Их угоняют, прежде всего, чтобы продать запчасти. Также эти авто используются для работы в таксопарках.
 
В десятку самых угоняемых авто также вошли Land Rover Discovery, BMW X1, Hyundai ix35 и Renault Sandero.
В данных ГИБДД в качестве угоняемых также фигурируют ВАЗ-2106, Ford Focus, Mazda3.

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Toyota возглавила рейтинг самых угоняемых в России авто
Рейтинг самых угоняемых авто, составляемый представителями страховых компаний и журналистами, несколько лет возглавляет Toyota Camry. Эта модель лидирует в рейтингах продаж, чем и объясняется спрос воров на нее. Продать машину - легко, запчасти авто также пользуются спросом. Второе и третье места заняли Hyundai Solaris и Kia Rio. Их угоняют, прежде всего, чтобы продать запчасти. Также эти авто используются для работы в таксопарках. В десятку самых угоняемых авто также вошли Land Rover Discovery, BMW X1, Hyundai ix35 и Renault Sandero.В данных ГИБДД в качестве угоняемых также фигурируют ВАЗ-2106, Ford Focus, Mazda3.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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