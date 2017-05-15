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15 мая 2017, 16:14

Toyota выпустит летающий автомобиль

Инженеры Toyota приступили к реализации нового проекта под названием Cartivator. Речь идет о создании летающего автомобиля, который может появиться на свет уже в 2019 году.
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Правда, через 2 года компания представит лишь прототип модели. Он будет оснащаться 4 роторами, как у современных квадрокоптеров. Машина также сможет передвигаться по земле. А вот чтобы запустить транспортное средство в небо, в законодательство придется внести некоторые изменения.

Помимо этого, за летающими автомобилями должны будут следить контролирующие организации. Тем не менее, при выполнении всех этих условий летающие аппараты позволят решить главную проблему мегаполисов – заторы.
Новинки и концепт кары Тойота

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Toyota выпустит летающий автомобиль
Правда, через 2 года компания представит лишь прототип модели. Он будет оснащаться 4 роторами, как у современных квадрокоптеров. Машина также сможет передвигаться по земле. А вот чтобы запустить транспортное средство в небо, в законодательство придется внести некоторые изменения.Помимо этого, за летающими автомобилями должны будут следить контролирующие организации. Тем не менее, при выполнении всех этих условий летающие аппараты позволят решить главную проблему мегаполисов – заторы.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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