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15 мая 2017, 16:14
Toyota выпустит летающий автомобиль
Инженеры Toyota приступили к реализации нового проекта под названием Cartivator. Речь идет о создании летающего автомобиля, который может появиться на свет уже в 2019 году.
Правда, через 2 года компания представит лишь прототип модели. Он будет оснащаться 4 роторами, как у современных квадрокоптеров. Машина также сможет передвигаться по земле. А вот чтобы запустить транспортное средство в небо, в законодательство придется внести некоторые изменения.
Помимо этого, за летающими автомобилями должны будут следить контролирующие организации. Тем не менее, при выполнении всех этих условий летающие аппараты позволят решить главную проблему мегаполисов – заторы.
Помимо этого, за летающими автомобилями должны будут следить контролирующие организации. Тем не менее, при выполнении всех этих условий летающие аппараты позволят решить главную проблему мегаполисов – заторы.
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