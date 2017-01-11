11 января 2017, 14:08

Toyota заявила о повышении цен

Изменения коснулись практически всего модельного ряда Toyota. Стоимость базовых комплектаций увеличилась от 24 000 рублей до 305 000 рублей. Исключением стали лишь 8-местный внедорожник Highlander.

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Базовая комплектация Camry теперь стоит на 43 000 рублей больше и обойдется в 1 407 000 рублей. Кроссовер RAV4 подорожал на 34 000 рублей, минимальная версия оценивается в 1 493 000 рублей. На столько же подорожала Corolla.

Внедорожники Land Cruiser 200 и Prado подорожали на 51 000 рублей и 58 000 рублей. Фургон Hiace прибавил в цене 24 000 рублей. Популярный пикап Hilux теперь предлагается на 42 000 рублей дороже, чем раньше.

Наиболее значительно цена увеличена на минивэн Alphard, который в базовой комплектации подорожал на 305 000 рублей.

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Подскажите пожалуйста хочу поставить кольца ангельские глазки какой диаметр колец подобрать ? 90 и 100 или 95 и 106,или вообще другие?
Елена
Форум Toyota Venza
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ренат
Форум Toyota 4 Runner
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
egor78
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Toyota заявила о повышении цен
{{material_117532}} Базовая комплектация Camry теперь стоит на 43 000 рублей больше и обойдется в 1 407 000 рублей. Кроссовер RAV4 подорожал на 34 000 рублей, минимальная версия оценивается в 1 493 000 рублей. На столько же подорожала Corolla. Внедорожники Land Cruiser 200 и Prado подорожали на 51 000 рублей и 58 000 рублей. Фургон Hiace прибавил в цене 24 000 рублей. Популярный пикап Hilux теперь предлагается на 42 000 рублей дороже, чем раньше.Наиболее значительно цена увеличена на минивэн Alphard, который в базовой комплектации подорожал на 305 000 рублей.
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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