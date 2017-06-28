28 июня 2017, 08:12

Транспортный обход Павловска и Лосево откроют к концу 2020-го

Продолжаются строительные работы на будущей дороге в обход села Лосево и города Павловска (Воронежская область, трасса М-4 «Дон»). В настоящее время на объекте работают более 350 человек и 117 единиц техники.
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Завершаются охранно-археологические мероприятия, полностью выполнено разминирование. Разрабатывается рабочая документация, дорожники возводят земляное полотно, строят водопропускные трубы.

Особое внимание строители уделяют поддержанию объездных дорог в нормативном состоянии. В мае 2017-го на них устранили локальные разрушения покрытия общей площадью 8,82 тыс. кв. метров.

Работ на объекте, который заметно облегчит передвижение курортников в сторону Черного моря, немало, поэтому строительство обхода Лосева и Павловска завершится лишь к концу 2020 года. После этого все дороги, задействованные в работах, будут восстановлены.

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ПДД
Очень крутой раздел
pikapika
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DDKotAvto
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Транспортный обход Павловска и Лосево откроют к концу 2020-го
Завершаются охранно-археологические мероприятия, полностью выполнено разминирование. Разрабатывается рабочая документация, дорожники возводят земляное полотно, строят водопропускные трубы.Особое внимание строители уделяют поддержанию объездных дорог в нормативном состоянии. В мае 2017-го на них устранили локальные разрушения покрытия общей площадью 8,82 тыс. кв. метров.Работ на объекте, который заметно облегчит передвижение курортников в сторону Черного моря, немало, поэтому строительство обхода Лосева и Павловска завершится лишь к концу 2020 года. После этого все дороги, задействованные в работах, будут восстановлены.
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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