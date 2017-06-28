28 июня 2017, 08:12
Транспортный обход Павловска и Лосево откроют к концу 2020-го
Продолжаются строительные работы на будущей дороге в обход села Лосево и города Павловска (Воронежская область, трасса М-4 «Дон»). В настоящее время на объекте работают более 350 человек и 117 единиц техники.
Завершаются охранно-археологические мероприятия, полностью выполнено разминирование. Разрабатывается рабочая документация, дорожники возводят земляное полотно, строят водопропускные трубы.
Особое внимание строители уделяют поддержанию объездных дорог в нормативном состоянии. В мае 2017-го на них устранили локальные разрушения покрытия общей площадью 8,82 тыс. кв. метров.
Работ на объекте, который заметно облегчит передвижение курортников в сторону Черного моря, немало, поэтому строительство обхода Лосева и Павловска завершится лишь к концу 2020 года. После этого все дороги, задействованные в работах, будут восстановлены.
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Очень крутой раздел
Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
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