20
5 мая 2017, 22:35

Трасса М-11 потихоньку «надвигается» на Пулковскую развязку

На участке строительства съезда через Пулковское шоссе развязки новой скоростной дороги М-11 и петербургской КАД начались работы по надвижке 700-тонных металлоконструкций пролетного строения.
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Как информирует пресс-служба ГК «Автодор, надвижка представляет собой метод монтажа пролетов моста. Каждый готовый пролет по рельсам надвигается при помощи лебедок с канатоведущим шкивом на опоры. После этого рабочие приступают к сборке следующего пролета.

Справка

Транспортная развязка М-11 с КАД строится рядом с Пулковской развязкой. Она должна обеспечить транспортную связь через КАД и Западный скоростной диаметр со всеми районами Санкт-Петербурга. Развязка включает 5 съездов: 2 съезда через железную дорогу, 2 съезда через КАД, съезд через Пулковское шоссе. Общая протяженность съездов - 4,59 км.

Съезды развязки пересекают множество существующих инженерных коммуникаций, в том числе магистральный газопровод и 2 пути ОЖД Варшавского направления. Работы по строительству 5 съездов ведутся параллельно без ограничения автомобильного и железнодорожного движения.

На сегодняшний день в работе находятся 24 из 30 опор путепроводов будущей развязки. Общий вес металлоконструкций пролетных строений путепроводов превысит 2 000 тонн.

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Трасса М-11 потихоньку «надвигается» на Пулковскую развязку
{{material_119039}} Как информирует пресс-служба ГК «Автодор, надвижка представляет собой метод монтажа пролетов моста. Каждый готовый пролет по рельсам надвигается при помощи лебедок с канатоведущим шкивом на опоры. После этого рабочие приступают к сборке следующего пролета. СправкаТранспортная развязка М-11 с КАД строится рядом с Пулковской развязкой. Она должна обеспечить транспортную связь через КАД и Западный скоростной диаметр со всеми районами Санкт-Петербурга. Развязка включает 5 съездов: 2 съезда через железную дорогу, 2 съезда через КАД, съезд через Пулковское шоссе. Общая протяженность съездов - 4,59 км.Съезды развязки пересекают множество существующих инженерных коммуникаций, в том числе магистральный газопровод и 2 пути ОЖД Варшавского направления. Работы по строительству 5 съездов ведутся параллельно без ограничения автомобильного и железнодорожного движения.На сегодняшний день в работе находятся 24 из 30 опор путепроводов будущей развязки. Общий вес металлоконструкций пролетных строений путепроводов превысит 2 000 тонн.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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