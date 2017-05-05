Трасса М-11 потихоньку «надвигается» на Пулковскую развязку
Справка
Транспортная развязка М-11 с КАД строится рядом с Пулковской развязкой. Она должна обеспечить транспортную связь через КАД и Западный скоростной диаметр со всеми районами Санкт-Петербурга. Развязка включает 5 съездов: 2 съезда через железную дорогу, 2 съезда через КАД, съезд через Пулковское шоссе. Общая протяженность съездов - 4,59 км.
Съезды развязки пересекают множество существующих инженерных коммуникаций, в том числе магистральный газопровод и 2 пути ОЖД Варшавского направления. Работы по строительству 5 съездов ведутся параллельно без ограничения автомобильного и железнодорожного движения.
На сегодняшний день в работе находятся 24 из 30 опор путепроводов будущей развязки. Общий вес металлоконструкций пролетных строений путепроводов превысит 2 000 тонн.
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