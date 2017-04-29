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29 апреля 2017, 20:57

Трасса М-20 в первый день праздников: непогода, гигантские пробки, ремонт участков

Сегодняшняя дорожная обстановка на трассе М-20 заставила меня и целую армию таких, как я, вспомнить о грядущем дачном сезоне. С его стандартными атрибутами в виде гигантских пробок на выезде/подъезде к Санкт-Петербургу.
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  Трасса М-20 в первый день праздников: непогода, гигантские пробки, ремонт участков Трасса М-20 в первый день праздников: непогода, гигантские пробки, ремонт участков Трасса М-20 в первый день праздников: непогода, гигантские пробки, ремонт участков Трасса М-20 в первый день праздников: непогода, гигантские пробки, ремонт участков Трасса М-20 в первый день праздников: непогода, гигантские пробки, ремонт участков
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фото
  
Сейчас проигрываю ситуацию и ужасаюсь своему терпению: дорога от Пулковских высот до Мшинской заняла… более 3 час. Для сравнения: в обычные дни преодоление этого расстояния у меня занимает не более 1,5 час. Такое впечатление, будто на дворе не конец апреля, а самый разгар лета, когда горожане в массовом порядке везут с дачных участков урожай и всевозможные дары природы.
 
Увидев на соседних полосах обилие машин, невольно подумалось, что на «киевскую» трассу рано утром выехали всем автопарком города. Широкополосный участок М-20 до «бутылочного горлышка» в д. Дони еще как-то пролетели. Пробка образовалась аккурат напротив монумента морским артиллеристам и виднеющегося вдали горнолыжного курорта «Туутари-Парк», со склонов которого, кстати, еще не полностью сошел снег.
 
Выстроившись в «2-слойную ленту», с горем пополам «змея» доползла до развилки на Гатчину. Убедился, что ремонтные работы на этом участке еще начались. Далее – «черепашье» преодоление парочки путепроводов и картина расширяемой М-20, прогресс на которой за минувшую зиму очевиден. Подумалось: если такими темпами строители будут возводить магистраль, то в следующем году, как и обещает заказчик работ, все мы точно по ней поедем.  
 
От Больших Колпанов до Выры поток худо-бедно ехал. Напротив домика Станционного смотрителя вновь затор. Честно говоря, сколько не напрягал память, так и не смог оживить картину пробок по данному адресу. Очень печальное откровение!
 
Живописное Рождествено, с его красавцем Храмом Рождества Богородицы на одной стороне оврага и домом-музеем В.В. Набокова с другой, машины прокатили оперативно. Очередная неприятность ожидала путешественников в Парушино. Здесь все встали. Но хотя бы стала понятной причина – появились знаки-указатели, предупреждающие о том, что впереди ведутся дорожные работы.
 
В Сорочкино мы увидели снятый верхний слой асфальта и технику на обочинах. Скорость движения тут лимитирована 40 км/ч, но поток ехал не более 10 км/ч. Таким вот «гуськом» - до развилки Луга-Мшинская. А затем еще приостановка движения на ближайшем после этого ремонтируемом путепроводе через ж/д пути.
 
Обратно возвращался уже вечером. Ситуация чуть легче, но также с пробками почти на всем описанном протяжении. Серьезных аварий, не считая, потерянного колеса Chevrolet Lanos, к счастью, не замечено. Уже хорошо.  
 
К чему весь этот пост? Да к тому, что машин на загородных трассах становится все больше, а ремонт магистралей - по расписанию. Посему будем информированы о возможных трудностях, а значит, проявим сверхъестественные чудеса терпения друг к другу, деликатность и такт. Все же мы – петербуржцы. Звание это стоит многого...

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Трасса М-20 в первый день праздников: непогода, гигантские пробки, ремонт участков
Сейчас проигрываю ситуацию и ужасаюсь своему терпению: дорога от Пулковских высот до Мшинской заняла… более 3 час. Для сравнения: в обычные дни преодоление этого расстояния у меня занимает не более 1,5 час. Такое впечатление, будто на дворе не конец апреля, а самый разгар лета, когда горожане в массовом порядке везут с дачных участков урожай и всевозможные дары природы. Увидев на соседних полосах обилие машин, невольно подумалось, что на «киевскую» трассу рано утром выехали всем автопарком города. Широкополосный участок М-20 до «бутылочного горлышка» в д. Дони еще как-то пролетели. Пробка образовалась аккурат напротив монумента морским артиллеристам и виднеющегося вдали горнолыжного курорта «Туутари-Парк», со склонов которого, кстати, еще не полностью сошел снег.  Выстроившись в «2-слойную ленту», с горем пополам «змея» доползла до развилки на Гатчину. Убедился, что ремонтные работы на этом участке еще начались. Далее – «черепашье» преодоление парочки путепроводов и картина расширяемой М-20, прогресс на которой за минувшую зиму очевиден. Подумалось: если такими темпами строители будут возводить магистраль, то в следующем году, как и обещает заказчик работ, все мы точно по ней поедем.    От Больших Колпанов до Выры поток худо-бедно ехал. Напротив домика Станционного смотрителя вновь затор. Честно говоря, сколько не напрягал память, так и не смог оживить картину пробок по данному адресу. Очень печальное откровение! Живописное Рождествено, с его красавцем Храмом Рождества Богородицы на одной стороне оврага и домом-музеем В.В. Набокова с другой, машины прокатили оперативно. Очередная неприятность ожидала путешественников в Парушино. Здесь все встали. Но хотя бы стала понятной причина – появились знаки-указатели, предупреждающие о том, что впереди ведутся дорожные работы.  В Сорочкино мы увидели снятый верхний слой асфальта и технику на обочинах. Скорость движения тут лимитирована 40 км/ч, но поток ехал не более 10 км/ч. Таким вот «гуськом» - до развилки Луга-Мшинская. А затем еще приостановка движения на ближайшем после этого ремонтируемом путепроводе через ж/д пути. Обратно возвращался уже вечером. Ситуация чуть легче, но также с пробками почти на всем описанном протяжении. Серьезных аварий, не считая, потерянного колеса Chevrolet Lanos, к счастью, не замечено. Уже хорошо.   К чему весь этот пост? Да к тому, что машин на загородных трассах становится все больше, а ремонт магистралей - по расписанию. Посему будем информированы о возможных трудностях, а значит, проявим сверхъестественные чудеса терпения друг к другу, деликатность и такт. Все же мы – петербуржцы. Звание это стоит многого...
2017-04-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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