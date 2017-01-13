Трассу М-10 «Россия» не оставят один на один с непогодой
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На расчистку федеральных магистралей М-10 «Россия» и Р-56 Великий Новгород - Псков в Новгородской области в предстоящие выходные будет дополнительно направлено 20 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Россия».
На борьбу со снегопадами выйдут 72 комплексных дорожных машины,4 автогрейдера, 32 погрузчика, 16 тракторов, 6 роторов и 52 единицы другой техники. Они будут заняты на расчистке трасс от снега и обработке их противогололедными материалами.
Для предупреждения зимней скользкости на всех искусственных сооружениях круглосуточно дежурят комплексные дорожные машины. Федеральными дорожниками подготовлено 266 единиц дорожно-эксплуатационной техники. На случай возникновения чрезвычайной ситуации для стоянки автотранспорта определено 13 мест.
По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Чудовском, Новгородском, Крестецком, Валдайском районах, по территориям которых проходят федеральные трассы М-10 «Россия» и Р-56 Великий Новгород-Псков, ожидаются сильный снег и метель. Прогнозируется временное ухудшение видимости с 5-7 км до 800-1000 метров.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
Трассу М-10 «Россия» не оставят один на один с непогодой
На борьбу со снегопадами выйдут 72 комплексных дорожных машины,4 автогрейдера, 32 погрузчика, 16 тракторов, 6 роторов и 52 единицы другой техники. Они будут заняты на расчистке трасс от снега и обработке их противогололедными материалами. {{material_117500}} Для предупреждения зимней скользкости на всех искусственных сооружениях круглосуточно дежурят комплексные дорожные машины. Федеральными дорожниками подготовлено 266 единиц дорожно-эксплуатационной техники. На случай возникновения чрезвычайной ситуации для стоянки автотранспорта определено 13 мест. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Чудовском, Новгородском, Крестецком, Валдайском районах, по территориям которых проходят федеральные трассы М-10 «Россия» и Р-56 Великий Новгород-Псков, ожидаются сильный снег и метель. Прогнозируется временное ухудшение видимости с 5-7 км до 800-1000 метров.
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