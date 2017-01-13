13 января 2017, 19:18

Трассу М-10 «Россия» не оставят один на один с непогодой

На расчистку федеральных магистралей М-10 «Россия» и Р-56 Великий Новгород - Псков в Новгородской области в предстоящие выходные будет дополнительно направлено 20 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Россия».
На борьбу со снегопадами выйдут 72 комплексных дорожных машины,4 автогрейдера, 32 погрузчика, 16 тракторов, 6 роторов и 52 единицы другой техники. Они будут заняты на расчистке трасс от снега и обработке их противогололедными материалами.
 
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По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Чудовском, Новгородском, Крестецком, Валдайском районах, по территориям которых проходят федеральные трассы М-10 «Россия» и Р-56 Великий Новгород-Псков, ожидаются сильный снег и метель. Прогнозируется временное ухудшение видимости с 5-7 км до 800-1000 метров.

Фото: novgorod.ru

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Трассу М-10 «Россия» не оставят один на один с непогодой
На борьбу со снегопадами выйдут 72 комплексных дорожных машины,4 автогрейдера, 32 погрузчика, 16 тракторов, 6 роторов и 52 единицы другой техники. Они будут заняты на расчистке трасс от снега и обработке их противогололедными материалами. {{material_117500}}  Для предупреждения зимней скользкости на всех искусственных сооружениях круглосуточно дежурят комплексные дорожные машины. Федеральными дорожниками подготовлено 266 единиц  дорожно-эксплуатационной техники. На случай возникновения чрезвычайной ситуации для стоянки автотранспорта определено 13 мест. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Чудовском, Новгородском, Крестецком, Валдайском районах, по территориям которых проходят федеральные трассы М-10 «Россия» и Р-56 Великий Новгород-Псков, ожидаются сильный снег и метель. Прогнозируется временное ухудшение видимости с 5-7 км до 800-1000 метров.
2017-01-13
Автор: Фото: novgorod.ru
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