2 июня 2017, 18:28
Трассы Северного Кавказа станут безопаснее
На федеральных трассах в Республике Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Ингушетия и Ставропольском крае начали устанавливать боковое барьерное ограждение.
Дорожники заменят более 35 тыс. п. м. барьерного металлического и 5 тыс. п. м. бетонного ограждений. Еще 2,3 тыс. п. м. металлического и 1,2 п. м. бетонного на участках трасс Северного Кавказа будет установлено впервые.
Светофоры, освещение, знаки с внутренней подсветкой и импульсные индикаторы – этими и другими элементами обустройства в этом году планируется оснастить 10 пешеходных переходов, расположенных на дорогах Кавказа. Кроме того, для безопасности установят светофорные объекты на пересечениях дорог и на пешеходных переходах (с кнопкой вызова).
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