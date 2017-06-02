2 июня 2017, 18:28

Трассы Северного Кавказа станут безопаснее

На федеральных трассах в Республике Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Ингушетия и Ставропольском крае начали устанавливать боковое барьерное ограждение.
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Дорожники заменят более 35 тыс. п. м. барьерного металлического и 5 тыс. п. м. бетонного ограждений. Еще 2,3 тыс. п. м. металлического и 1,2 п. м. бетонного на участках трасс Северного Кавказа будет установлено впервые.

Светофоры, освещение, знаки с внутренней подсветкой и импульсные индикаторы – этими и другими элементами обустройства в этом году планируется оснастить 10 пешеходных переходов, расположенных на дорогах Кавказа. Кроме того, для безопасности установят светофорные объекты на пересечениях дорог и на пешеходных переходах (с кнопкой вызова).

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Трассы Северного Кавказа станут безопаснее
Дорожники заменят более 35 тыс. п. м. барьерного металлического и 5 тыс. п. м. бетонного ограждений. Еще 2,3 тыс. п. м. металлического и 1,2 п. м. бетонного на участках трасс Северного Кавказа будет установлено впервые.Светофоры, освещение, знаки с внутренней подсветкой и импульсные индикаторы – этими и другими элементами обустройства в этом году планируется оснастить 10 пешеходных переходов, расположенных на дорогах Кавказа. Кроме того, для безопасности установят светофорные объекты на пересечениях дорог и на пешеходных переходах (с кнопкой вызова).
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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