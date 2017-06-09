9 июня 2017, 15:57

Трековый Subaru WRX STI адаптировали к общим дорогам

У «горячего» седана Subaru WRX STI появилась «гражданская» версия Type RA, предназначенная для дорог общего пользования. Автомобиль приводится в движение 2,5-литровым турбированным двигателем.
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Трековый Subaru WRX STI адаптировали к общим дорогам Subaru WRX

Его отдача увеличилась по сравнению со стандартным вариантом модели на 5 л. с. – до 310 сил. В паре с мотором работает модернизированная 6-ступенчатая механическая трансмиссия с измененным передаточным отношением 3 ступени и более короткоходным механизмом. Динамические характеристики седана не сообщаются.

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В салоне модели установлены сиденья-ковши Recaro и табличка с индивидуальным номером автомобиля. Также седан получил карбоновый капот и заднее антикрыло, доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein. Всего будет выпущено 500 таких машин.

А вот версия для рекорда на трассе Нюрбургринг развивает 600 «лошадей». Разработчики из британской компании Prodirve заменили прежний 2,5-литровый агрегат 2-литровым мотором. Мощность его составляет порядка 600 л. с., а в паре с двигателем выступает секвентальная коробка передач, смена ступеней которой составляет 20-25 миллисекунд.

Также «горячий» WRX STI получил другую гоночную подвеску, 15-дюймовые тормозные диски с 8-поршневыми суппортами на всех колесах, гоночные «слики» и активное заднее антикрыло. При необходимости оно может менять угол атаки.

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Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Трековый Subaru WRX STI адаптировали к общим дорогам
Его отдача увеличилась по сравнению со стандартным вариантом модели на 5 л. с. – до 310 сил. В паре с мотором работает модернизированная 6-ступенчатая механическая трансмиссия с измененным передаточным отношением 3 ступени и более короткоходным механизмом. Динамические характеристики седана не сообщаются.{{material_119365}} В салоне модели установлены сиденья-ковши Recaro и табличка с индивидуальным номером автомобиля. Также седан получил карбоновый капот и заднее антикрыло, доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein. Всего будет выпущено 500 таких машин.А вот версия для рекорда на трассе Нюрбургринг развивает 600 «лошадей». Разработчики из британской компании Prodirve заменили прежний 2,5-литровый агрегат 2-литровым мотором. Мощность его составляет порядка 600 л. с., а в паре с двигателем выступает секвентальная коробка передач, смена ступеней которой составляет 20-25 миллисекунд.Также «горячий» WRX STI получил другую гоночную подвеску, 15-дюймовые тормозные диски с 8-поршневыми суппортами на всех колесах, гоночные «слики» и активное заднее антикрыло. При необходимости оно может менять угол атаки.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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