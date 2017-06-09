Трековый Subaru WRX STI адаптировали к общим дорогам
Его отдача увеличилась по сравнению со стандартным вариантом модели на 5 л. с. – до 310 сил. В паре с мотором работает модернизированная 6-ступенчатая механическая трансмиссия с измененным передаточным отношением 3 ступени и более короткоходным механизмом. Динамические характеристики седана не сообщаются.
В салоне модели установлены сиденья-ковши Recaro и табличка с индивидуальным номером автомобиля. Также седан получил карбоновый капот и заднее антикрыло, доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein. Всего будет выпущено 500 таких машин.
А вот версия для рекорда на трассе Нюрбургринг развивает 600 «лошадей». Разработчики из британской компании Prodirve заменили прежний 2,5-литровый агрегат 2-литровым мотором. Мощность его составляет порядка 600 л. с., а в паре с двигателем выступает секвентальная коробка передач, смена ступеней которой составляет 20-25 миллисекунд.
Также «горячий» WRX STI получил другую гоночную подвеску, 15-дюймовые тормозные диски с 8-поршневыми суппортами на всех колесах, гоночные «слики» и активное заднее антикрыло. При необходимости оно может менять угол атаки.
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