Треть петербургских дорог нуждается в ремонте
Больше всего дорог в ненормативном состоянии зафиксировано в Выборгском районе – 85. Также жители жалуются на ямы в Приморском районе (53 участка), Адмиралтейском (48), Красногвардейском (41) и Калининском (41). Общая протяженность дорог на карте составляет 238 км.
Правда, народное голосование расходится с официальными цифрами. Как рассказал начальник отдела ремонта дорог Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Николай Рыжов, по состоянию на ноябрь 2016 года в Петербурге числилось 34% дорог ненормативного состояния. В этом году отремонтируют только 2% покрытия на сумму 3,4 млрд рублей. В целом, как отметил чиновник, состояние дорог в России – большая проблема, решить которую без наведения порядка в законодательной базе не удастся.
Проект ОФН призван показать властям, что при планировании дорожных работ необходимо учитывать мнение граждан. Именно поэтому до конца осени все регионы России с проверкой посещают федеральные эксперты. По данным экспертов, по Северо-Западу лучшие дороги – В Калининграде, Пскове и Санкт-Петербурге. А вот в числе худших городов по этому направлению – Мурманск и Петрозаводск.
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Многие из участков дорог региона, которые отмечены на интерактивной карте ОФН, включены в планы ремонта на 2017-2018 года или уже ремонтируются. Сегодня, например, ремонтируют внутридворовые проезды, на которые пожаловались жители Красносельского района.
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Валерий Солдунов, координатор проекта
Начальник отдела содержания и эксплуатации дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Николай Збик добавил, что чиновники используют информацию, которую жители отмечают на сайте. За последние 100 дней комитет проанализировал порядка 600 заявок. Из них 185 уже отремонтированы, еще 205 находятся в работе, и около 200 – на проверке.
Следующий этап проекта «убитых дорог» - итоговое общероссийское голосование и составление рейтинга по состоянию участков, которые необходимо в первую очередь внести в адресную программу ремонта. По итогам текущего года активисты ОФН также проанализируют оперативность реагирования властей на заявки и устранения локальных дорожных эффектов, влияющих на безопасность.
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