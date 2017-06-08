8 июня 2017, 15:17

Треть петербургских дорог нуждается в ремонте

Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта подвела промежуточные итоги федерального проекта «Карта убитых дорог» В Санкт-Петербурге. На интерактивной карте отмечено 502 участка, требующих незамедлительного ремонта.
^
Треть петербургских дорог нуждается в ремонте

Больше всего дорог в ненормативном состоянии зафиксировано в Выборгском районе – 85. Также жители жалуются на ямы в Приморском районе (53 участка), Адмиралтейском (48), Красногвардейском (41) и Калининском (41). Общая протяженность дорог на карте составляет 238 км.

Ранее мы писали
Ни много ни мало 997 км региональных автомобильных дорог планируется отремонтировать на территории Новгородской ...
Читать далее

Правда, народное голосование расходится с официальными цифрами. Как рассказал начальник отдела ремонта дорог Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Николай Рыжов, по состоянию на ноябрь 2016 года в Петербурге числилось 34% дорог ненормативного состояния. В этом году отремонтируют только 2% покрытия на сумму 3,4 млрд рублей. В целом, как отметил чиновник, состояние дорог в России – большая проблема, решить которую без наведения порядка в законодательной базе не удастся.

Проект ОФН призван показать властям, что при планировании дорожных работ необходимо учитывать мнение граждан. Именно поэтому до конца осени все регионы России с проверкой посещают федеральные эксперты. По данным экспертов, по Северо-Западу лучшие дороги – В Калининграде, Пскове и Санкт-Петербурге. А вот в числе худших городов по этому направлению – Мурманск и Петрозаводск.

Валерий Солдунов, координатор проекта « Многие из участков дорог региона, которые отмечены на интерактивной карте ОФН, включены в планы ремонта на 2017-2018 года или уже ремонтируются. Сегодня, например, ремонтируют внутридворовые проезды, на которые пожаловались жители Красносельского района. »
Валерий Солдунов, координатор проекта

Начальник отдела содержания и эксплуатации дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Николай Збик добавил, что чиновники используют информацию, которую жители отмечают на сайте. За последние 100 дней комитет проанализировал  порядка 600 заявок. Из них 185 уже отремонтированы, еще 205 находятся в работе, и около 200 – на проверке.

Следующий этап проекта «убитых дорог» - итоговое общероссийское голосование и составление рейтинга по состоянию участков, которые необходимо в первую очередь внести в адресную программу ремонта. По итогам текущего года активисты ОФН также проанализируют оперативность реагирования властей на заявки и устранения локальных дорожных эффектов, влияющих на безопасность.

Арина Милая

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
FlaxBox | отзывы
Добрый день. Искал магнитолу на свой Prado 150 (15 год) , перекопал множество сайтов, нашёл сайт flaxbox, сразу скажу цены там не из самых дешевых, но если вы нашли где-то дешевле, то они предоставят вам скидку, так вышло и со мной. Я нашел такую же но дешевле на 2.500р но и гарантия у них была 12 мес ...
Kostia1963
Чем джип лучше?
Ага, если я значит буду ездить преимущественно по городу, мне пойдет вот такой кроссовер, я у меня просто было представление что у кроссовера бывает привод только на два колеса, значит я ошибался. Кстати что такое Хавейл, я не слышал раньше про такой автомобиль, что-то я от моды совсем отстал.
valentin79.11
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
| Кому: arallov_85 Есть вариант Kia Sportage у офф. Дилеров. Со скидкой Если интересно звоните 8 926 два три четыре семь три 8 два
Max3113
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Треть петербургских дорог нуждается в ремонте
Больше всего дорог в ненормативном состоянии зафиксировано в Выборгском районе – 85. Также жители жалуются на ямы в Приморском районе (53 участка), Адмиралтейском (48), Красногвардейском (41) и Калининском (41). Общая протяженность дорог на карте составляет 238 км.{{material_119449}}Правда, народное голосование расходится с официальными цифрами. Как рассказал начальник отдела ремонта дорог Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Николай Рыжов, по состоянию на ноябрь 2016 года в Петербурге числилось 34% дорог ненормативного состояния. В этом году отремонтируют только 2% покрытия на сумму 3,4 млрд рублей. В целом, как отметил чиновник, состояние дорог в России – большая проблема, решить которую без наведения порядка в законодательной базе не удастся.Проект ОФН призван показать властям, что при планировании дорожных работ необходимо учитывать мнение граждан. Именно поэтому до конца осени все регионы России с проверкой посещают федеральные эксперты. По данным экспертов, по Северо-Западу лучшие дороги – В Калининграде, Пскове и Санкт-Петербурге. А вот в числе худших городов по этому направлению – Мурманск и Петрозаводск.{{person_88_Многие из участков дорог региона, которые отмечены на интерактивной карте ОФН, включены в планы ремонта на 2017-2018 года или уже ремонтируются. Сегодня, например, ремонтируют внутридворовые проезды, на которые пожаловались жители Красносельского района.}}Начальник отдела содержания и эксплуатации дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Николай Збик добавил, что чиновники используют информацию, которую жители отмечают на сайте. За последние 100 дней комитет проанализировал  порядка 600 заявок. Из них 185 уже отремонтированы, еще 205 находятся в работе, и около 200 – на проверке.Следующий этап проекта «убитых дорог» - итоговое общероссийское голосование и составление рейтинга по состоянию участков, которые необходимо в первую очередь внести в адресную программу ремонта. По итогам текущего года активисты ОФН также проанализируют оперативность реагирования властей на заявки и устранения локальных дорожных эффектов, влияющих на безопасность.
2017-06-08
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Красноярск Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG