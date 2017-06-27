Три компании, включая Volvo, будут работать над автопилотами
Если сотрудничество окажется продуктивным, Volvo Cars сможет воплотить свою мечту и запустить в продажу беспилотные автомобили 4-го уровня к 2021 году. Подобные автопилоты способны самостоятельно управлять автомобилем на любых дорогах. Вмешательство человека в данном случае требуется лишь в критических ситуациях или, к примеру, в сложных погодных условиях.
Используемые системы сравнивают текущую ситуацию с высокодетализированной картой, чтобы планировать безопасный маршрут и двигаться по нему, приспосабливаясь к любым меняющимся обстоятельствам на дороге. Попутно они объединяют данные с камер, что позволяет с высокой точностью оценивать окружающую обстановку вокруг автомобиля и воссоздавать ее на панели, включая статические и подвижные объекты.
Все три партнера будут работать сообща над разработкой систем, которые смогут использовать технологию глубокого обучения, чтобы распознавать окружающие объекты, предвидеть потенциальные угрозы и безопасно управлять транспортным средством.
Характерной особенностью такой составляющей искусственного интеллекта, как глубокое (или глубинное) обучение, является способность компьютера анализировать ситуацию по многочисленным признакам и самостоятельно принимать решение о необходимых действиях. Считается, что машины, прошедшие глубокое обучение, в некоторых случаях выдают результаты лучше, чем это могут делать люди.
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