27 июня 2017, 19:34

Три компании, включая Volvo, будут работать над автопилотами

Разработкой систем и программного обеспечения для автопилотируемых автомобилей займется «трио» только что решивших объединить свои усилия компаний Volvo Cars и Autoliv и NVIDIA. Последняя считается одной из крупнейших в области технологий визуальных вычислений.
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Три компании, включая Volvo, будут работать над автопилотами Volvo

Если сотрудничество окажется продуктивным, Volvo Cars сможет воплотить свою мечту и  запустить в продажу беспилотные автомобили 4-го уровня к 2021 году. Подобные автопилоты способны самостоятельно управлять автомобилем на любых дорогах. Вмешательство человека в данном случае требуется лишь в критических ситуациях или, к примеру, в сложных погодных условиях.

Используемые системы сравнивают текущую ситуацию с высокодетализированной картой, чтобы планировать безопасный маршрут и двигаться по нему, приспосабливаясь к любым меняющимся обстоятельствам на дороге. Попутно они объединяют данные с камер, что позволяет с высокой точностью оценивать окружающую обстановку вокруг автомобиля и воссоздавать ее на панели, включая статические и подвижные объекты. 

Все три партнера будут работать сообща над разработкой систем, которые смогут использовать технологию глубокого обучения, чтобы распознавать окружающие объекты, предвидеть потенциальные угрозы и безопасно управлять транспортным средством.

Характерной особенностью такой составляющей искусственного интеллекта, как глубокое (или глубинное) обучение, является способность компьютера анализировать ситуацию по многочисленным признакам и самостоятельно принимать решение о необходимых действиях. Считается, что машины, прошедшие глубокое обучение, в некоторых случаях выдают результаты лучше, чем это могут делать люди.

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Три компании, включая Volvo, будут работать над автопилотами
Если сотрудничество окажется продуктивным, Volvo Cars сможет воплотить свою мечту и  запустить в продажу беспилотные автомобили 4-го уровня к 2021 году. Подобные автопилоты способны самостоятельно управлять автомобилем на любых дорогах. Вмешательство человека в данном случае требуется лишь в критических ситуациях или, к примеру, в сложных погодных условиях.Используемые системы сравнивают текущую ситуацию с высокодетализированной картой, чтобы планировать безопасный маршрут и двигаться по нему, приспосабливаясь к любым меняющимся обстоятельствам на дороге. Попутно они объединяют данные с камер, что позволяет с высокой точностью оценивать окружающую обстановку вокруг автомобиля и воссоздавать ее на панели, включая статические и подвижные объекты.  Все три партнера будут работать сообща над разработкой систем, которые смогут использовать технологию глубокого обучения, чтобы распознавать окружающие объекты, предвидеть потенциальные угрозы и безопасно управлять транспортным средством. Характерной особенностью такой составляющей искусственного интеллекта, как глубокое (или глубинное) обучение, является способность компьютера анализировать ситуацию по многочисленным признакам и самостоятельно принимать решение о необходимых действиях. Считается, что машины, прошедшие глубокое обучение, в некоторых случаях выдают результаты лучше, чем это могут делать люди.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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