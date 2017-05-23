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23 мая 2017, 18:15

Троицкий и Биржевой мосты обзавелись аудиогидами

Петербургский «Мостотрест» продолжает знакомить жителей и гостей Санкт-Петербурга со знаменитыми разводными мостами в формате аудиоэкскурсий. На павильонах охраны Троицкого и Биржевого мостов теперь смонтированы QR-коды для прослушивания аудиогидов.
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Ознакомительные экскурсии доступны на 3 языках - русском, английском и китайском. Они рассказывают об истории и особенностях строения невских переправ, неизвестных ранее фактах из их  жизни.

Пилотным проектом стал Дворцовый мост. Этот подарок «Мостотрест» преподнес петербуржцам и гостям города в честь его 100-летнего юбилея (23 декабря 2016 года). В ближайшее время QR-коды обретут Благовещенский и Большеохтинский мосты. 

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Троицкий и Биржевой мосты обзавелись аудиогидами
Ознакомительные экскурсии доступны на 3 языках - русском, английском и китайском. Они рассказывают об истории и особенностях строения невских переправ, неизвестных ранее фактах из их  жизни.Пилотным проектом стал Дворцовый мост. Этот подарок «Мостотрест» преподнес петербуржцам и гостям города в честь его 100-летнего юбилея (23 декабря 2016 года). В ближайшее время QR-коды обретут Благовещенский и Большеохтинский мосты. 
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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