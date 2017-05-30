30 мая 2017, 18:39

Троллейбус «Нефаз» выехал на улицы Уфы

Первый троллейбус, изготовленный в ПАО «Нефаз» в Башкирии, презентован в Уфе. Новое транспортное средство имеет прочный рамный кузов, окрашенный в оранжевый цвет.
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Такой оттенок для окраски корпуса троллейбуса выбран неслучайно: яркая техника будет заметна на дороге. Салон и кабина водителя оборудованы отопительными элементами. Руль – с гидроусилителем, привод асинхронный. Уровень пола классический – среднепольный. Модель имеет пассажировместимость 112 человек, а количество мест для сидения – 26.

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Над разработкой и созданием первого экземпляра из новой линейки продукции специалисты «Нефаза», совместно с партнёрами, работали 7 месяцев. Если установить дополнительные блоки питания, то троллейбус сможет проехать до 50 км на автономном ходу. С учётом унификации платформы с автобусом «Нефаз» многие детали являются взаимозаменяемыми.

Новый среднепольный троллейбус на несколько миллионов рублей дешевле, чем существующие в России модели. Уже сейчас есть заказ на 80 единиц техники. В основном, новыми троллейбусами интересуются регионы Центральной России.

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АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
Что такое карбон на авто?
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
gurutunin
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Egor_ka
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Троллейбус «Нефаз» выехал на улицы Уфы
Такой оттенок для окраски корпуса троллейбуса выбран неслучайно: яркая техника будет заметна на дороге. Салон и кабина водителя оборудованы отопительными элементами. Руль – с гидроусилителем, привод асинхронный. Уровень пола классический – среднепольный. Модель имеет пассажировместимость 112 человек, а количество мест для сидения – 26.{{vote_86}}Над разработкой и созданием первого экземпляра из новой линейки продукции специалисты «Нефаза», совместно с партнёрами, работали 7 месяцев. Если установить дополнительные блоки питания, то троллейбус сможет проехать до 50 км на автономном ходу. С учётом унификации платформы с автобусом «Нефаз» многие детали являются взаимозаменяемыми.Новый среднепольный троллейбус на несколько миллионов рублей дешевле, чем существующие в России модели. Уже сейчас есть заказ на 80 единиц техники. В основном, новыми троллейбусами интересуются регионы Центральной России.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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