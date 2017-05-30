Троллейбус «Нефаз» выехал на улицы Уфы
Такой оттенок для окраски корпуса троллейбуса выбран неслучайно: яркая техника будет заметна на дороге. Салон и кабина водителя оборудованы отопительными элементами. Руль – с гидроусилителем, привод асинхронный. Уровень пола классический – среднепольный. Модель имеет пассажировместимость 112 человек, а количество мест для сидения – 26.
Над разработкой и созданием первого экземпляра из новой линейки продукции специалисты «Нефаза», совместно с партнёрами, работали 7 месяцев. Если установить дополнительные блоки питания, то троллейбус сможет проехать до 50 км на автономном ходу. С учётом унификации платформы с автобусом «Нефаз» многие детали являются взаимозаменяемыми.
Новый среднепольный троллейбус на несколько миллионов рублей дешевле, чем существующие в России модели. Уже сейчас есть заказ на 80 единиц техники. В основном, новыми троллейбусами интересуются регионы Центральной России.
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