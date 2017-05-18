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18 мая 2017, 08:05

Троллейбус-памятник Skoda 9 Tr покрасили в мастерских и вернули на свое место

Знаменитый крымский памятник троллейбусу Skoda 9 Tr вернулся на Ангарский перевал после реставрации. На то, чтобы освежить троллейбус, специалистам понадобилось 10 дней.
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Троллейбус-памятник Skoda 9 Tr покрасили в мастерских и вернули на свое место

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Известный тележурналист Дмитрий Киселев в интервью одной из местных газет заявил: «При въезде в Крым можно ...
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Интересно, что памятник добирался в симферопольские ремонтные мастерские своими колёсами, на буксире у тягача. В процессе реставрационных работ у троллейбуса была убрана средняя дверь, именно такой вид имели самые первые крымские троллейбусы Skoda.

Специалисты отмечают, что покраска троллейбуса-памятника на постаменте была бы непростой. Выгоревшие места оказалось трудно основательно прокрасить, поэтому было принято решение переместить его в мастерские, где к этому вопросу можно подойти со всей тщательностью.

Для справки. Памятник троллейбусу Skoda 9 Tr 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году по инициативе властей региона и предприятия «Крымтроллейбус» как дань труду работников профильного предприятия. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 млн пассажиров. Легендарный троллейбус моментально стал туристическим объектом.

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Троллейбус-памятник Skoda 9 Tr покрасили в мастерских и вернули на свое место
{{material_65204}} Интересно, что памятник добирался в симферопольские ремонтные мастерские своими колёсами, на буксире у тягача. В процессе реставрационных работ у троллейбуса была убрана средняя дверь, именно такой вид имели самые первые крымские троллейбусы Skoda.Специалисты отмечают, что покраска троллейбуса-памятника на постаменте была бы непростой. Выгоревшие места оказалось трудно основательно прокрасить, поэтому было принято решение переместить его в мастерские, где к этому вопросу можно подойти со всей тщательностью.Для справки. Памятник троллейбусу Skoda 9 Tr 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году по инициативе властей региона и предприятия «Крымтроллейбус» как дань труду работников профильного предприятия. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 млн пассажиров. Легендарный троллейбус моментально стал туристическим объектом.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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