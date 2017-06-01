1 июня 2017, 00:02

Туалеты, кафе и АЗС на новгородском участке М-11 будут размещаться через каждые 60 км

На строящейся платой автомагистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург», проходящей по территории Новгородской области, планируется возвести 6 многофункциональных зон придорожного сервиса (МФЗ).
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Туалеты, кафе и АЗС на новгородском участке М-11 будут размещаться через каждые 60 км

Об этом сообщил председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах на выездном совещании, в котором принял участие врио губернатора Андрей Никитин. По его словам, МФЗ построят парами, по обе стороны широкополосной магистрали, примерно через каждые 60 км. Точное расположение АЗС зависит от близости историко-культурных объектов и населенных пунктов.

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В качестве примера г-н Кельбах привел МФЗ в районе бывшей усадьбы семьи Рахманиновых «Онег». «Важную роль здесь играет близость населенного пункта, дабы местные жители могли работать на придорожном сервисе», - заявил руководитель Госкомпании.

В свою очередь, Андрей Никитин заметил, что появление МФЗ окажет положительный эффект на экономику области: "Это новые возможности для малого и среднего бизнеса, это новые точки, где они смогут реализовывать свою продукцию, создавать рабочие места".

В ходе визита Кельбаха специалисты и чиновники осмотрели строительство путепровода на пересечении с автодорогой Савино — Селище, а попутно озвучили сроки ввода новгородского участка М-11 в эксплуатацию. Они все те же - весна будущего года. При этом, что важно, до конца 2017-го ГК «Автодор» намерена привести в должный порядок более 300 км дорог, которые использовались в качестве подъездных для строительства высокоскоростной магистрали.

Справка

*** Многофункциональная зона придорожного сервиса (МФЗ) представляет собой современный комплекс, в структуре которого имеются автозаправочная станция, парковочная зона,  предприятия общепита, мотель и туалеты и душевые кабины.

*** VI этап (км 334 – км 543) строительства автомагистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург» является самым протяженным, он проходит по территории Тверской (Вышневолоцкий и Бологовский районы) и Новгородской областей (Окуловский, Маловишерский и Новгородский районы). Заказчик проекта – Государственная компания «Автодор». Исполнитель – ПАО «Мостотрест». Завершение работ по контракту – май 2018 года.

Фото: ГК Автодор, 110km.ru

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Туалеты, кафе и АЗС на новгородском участке М-11 будут размещаться через каждые 60 км
Об этом сообщил председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах на выездном совещании, в котором принял участие врио губернатора Андрей Никитин. По его словам, МФЗ построят парами, по обе стороны широкополосной магистрали, примерно через каждые 60 км. Точное расположение АЗС зависит от близости историко-культурных объектов и населенных пунктов.{{material_114088}} В качестве примера г-н Кельбах привел МФЗ в районе бывшей усадьбы семьи Рахманиновых «Онег». «Важную роль здесь играет близость населенного пункта, дабы местные жители могли работать на придорожном сервисе», - заявил руководитель Госкомпании. В свою очередь, Андрей Никитин заметил, что появление МФЗ окажет положительный эффект на экономику области: "Это новые возможности для малого и среднего бизнеса, это новые точки, где они смогут реализовывать свою продукцию, создавать рабочие места".В ходе визита Кельбаха специалисты и чиновники осмотрели строительство путепровода на пересечении с автодорогой Савино — Селище, а попутно озвучили сроки ввода новгородского участка М-11 в эксплуатацию. Они все те же - весна будущего года. При этом, что важно, до конца 2017-го ГК «Автодор» намерена привести в должный порядок более 300 км дорог, которые использовались в качестве подъездных для строительства высокоскоростной магистрали. Справка*** Многофункциональная зона придорожного сервиса (МФЗ) представляет собой современный комплекс, в структуре которого имеются автозаправочная станция, парковочная зона,  предприятия общепита, мотель и туалеты и душевые кабины. *** VI этап (км 334 – км 543) строительства автомагистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург» является самым протяженным, он проходит по территории Тверской (Вышневолоцкий и Бологовский районы) и Новгородской областей (Окуловский, Маловишерский и Новгородский районы). Заказчик проекта – Государственная компания «Автодор». Исполнитель – ПАО «Мостотрест». Завершение работ по контракту – май 2018 года.
2017-06-01
Автор: Фото: ГК Автодор, 110km.ru
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