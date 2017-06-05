5 июня 2017, 17:45

TVR готовит новый спорткар

На британском фестивале Goodwood Revival TVR представит новый спорткар под названием Launch Edition. Компания выпустит модель ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Большая часть уже распродана.
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Информация о новинке пока что засекречена. Автопроизводитель опубликовал лишь тизер модели, на котором изображен боковая выхлопная труба, расположенная под передними колесами.

По слухам, в движение автомобиль будет приводить 8-цилиндровый двигатель от Cosworth. Мощность агрегата составит примерно 400 л. с., а разгон до «сотни» займет порядка 4 секунд. Максимальная скорость новинки будет ограничена на отметке 320 км/ч.

Как говорят в компании, покупатели, которые внесли предоплату за автомобиль, увидят новинку раньше срока. Публичный же дебют спорткара TVR состоится в сентябре.

Новинки и концепт кары ТВР

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TVR готовит новый спорткар
Информация о новинке пока что засекречена. Автопроизводитель опубликовал лишь тизер модели, на котором изображен боковая выхлопная труба, расположенная под передними колесами.По слухам, в движение автомобиль будет приводить 8-цилиндровый двигатель от Cosworth. Мощность агрегата составит примерно 400 л. с., а разгон до «сотни» займет порядка 4 секунд. Максимальная скорость новинки будет ограничена на отметке 320 км/ч.Как говорят в компании, покупатели, которые внесли предоплату за автомобиль, увидят новинку раньше срока. Публичный же дебют спорткара TVR состоится в сентябре.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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