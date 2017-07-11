11 июля 2017, 16:18
Тюнинг-ателье Volvo разработало самый мощный XC60
Известное тюнинговое ателье Polestar, являющееся подразделением компании Volvo, представила высокопроизводителную версию кроссовера Volvo XC60. Новинка удивляет силовой отдачей, которая составляет 421 «лошади».
Ранее мы писали
Шведская Volvo выделяет свое тюнинг-подразделение Polestar в новую отдельную международную компанию, выпускающую ...Читать далее
Сведений об изменении динамических показателей автомобиля пока не поступало. Напомним, что стандартная гибридная версия способна разогнаться до 100 км.ч. за 5,3 секунды.
Это не первая «скоростная» разработка ателье Polestar. Ранее подразделение выпустило «заряженный» Volvo XC90 T8 Twin-Engine с мощностью 421 л.с. Оба автомобиля являются самыми мощными за всю историю шведского концерна.
Комплектации и технические характеристики
|Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|249
|Объем двигателя
|2497
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.9
|Загородный цикл
|7.2
|Смешанный цикл
|9.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Шестьдесят лет назад родился Volvo Amazon
02.09.2016, 12:01
«Сто сороковая» серия Volvo отмечает полувековой юбилей
16.08.2016, 07:36
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Шестьдесят лет назад родился Volvo Amazon
02.09.2016, 12:01
«Сто сороковая» серия Volvo отмечает полувековой юбилей
16.08.2016, 07:36
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ищу владельцев Вольво XC60 2013-15 г выпуска для участия в фокус группе25июня в Экспоцентре 2-2,5часа (денежное вознаграждение 4000руб) .Обращаться по тел 89043815384
порвали кожаную сидушку хочу перешить но не знаю как снять сидение чтоб удобнее было зашивать
Замечательная машинка, только корпус не выдерал эксплуатацию на российских дорогах (крылья и пороги умерли) . Из-за высокой надежности и неубиваемости комплектующих возникали проблемы с плановым ТО- болты и гайки обламывались. До нее была 244 1980 г.в. Проблемы теже. Великолепная марка!!!
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное