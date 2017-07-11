11 июля 2017, 16:18

Тюнинг-ателье Volvo разработало самый мощный XC60

Известное тюнинговое ателье Polestar, являющееся подразделением компании Volvo, представила высокопроизводителную версию кроссовера Volvo XC60. Новинка удивляет силовой отдачей, которая составляет 421 «лошади».
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В качестве основы для новой разработки тюнеры взяли Volvo XC60 T8 Twin-Engine. Максимальная производительность обеспечивается за счет установки на паркетник 2-литрового турбированного двигателя внутреннего сгорания с механическим нагнетателем и электрическим мотором с отдачей в 87 л.с. Кроссовер прибавил в производительности и крутящем моменте в зоне средних оборотов, которые наиболее часто используются в ходе движения. Изменения коснулись и трансмиссии - ателье потрудилось оптимизацией работы автоматической КПП на 8 передач.

Сведений об изменении динамических показателей автомобиля пока не поступало. Напомним, что стандартная гибридная версия способна разогнаться до 100 км.ч. за 5,3 секунды.

Это не первая «скоростная» разработка ателье Polestar. Ранее подразделение выпустило «заряженный» Volvo XC90 T8 Twin-Engine с мощностью 421 л.с. Оба автомобиля являются самыми мощными за всю историю шведского концерна.

Комплектации и технические характеристики

Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя2497
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.9
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл9.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Вольво ХС60

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Форум Volvo XC60
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Светлана
как снять заднее сидение на вольве xc60 ?
порвали кожаную сидушку хочу перешить но не знаю как снять сидение чтоб удобнее было зашивать
Nurik186
Отзыв о Volvo XC60 2013 года
Замечательная машинка, только корпус не выдерал эксплуатацию на российских дорогах (крылья и пороги умерли) . Из-за высокой надежности и неубиваемости комплектующих возникали проблемы с плановым ТО- болты и гайки обламывались. До нее была 244 1980 г.в. Проблемы теже. Великолепная марка!!!
yurii nesterov
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Тюнинг-ателье Volvo разработало самый мощный XC60
{{material_119794}}В качестве основы для новой разработки тюнеры взяли Volvo XC60 T8 Twin-Engine. Максимальная производительность обеспечивается за счет установки на паркетник 2-литрового турбированного двигателя внутреннего сгорания с механическим нагнетателем и электрическим мотором с отдачей в 87 л.с. Кроссовер прибавил в производительности и крутящем моменте в зоне средних оборотов, которые наиболее часто используются в ходе движения. Изменения коснулись и трансмиссии - ателье потрудилось оптимизацией работы автоматической КПП на 8 передач. Сведений об изменении динамических показателей автомобиля пока не поступало. Напомним, что стандартная гибридная версия способна разогнаться до 100 км.ч. за 5,3 секунды.Это не первая «скоростная» разработка ателье Polestar. Ранее подразделение выпустило «заряженный» Volvo XC90 T8 Twin-Engine с мощностью 421 л.с. Оба автомобиля являются самыми мощными за всю историю шведского концерна.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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