42
24 мая 2017, 13:21

У 27-летней легковушки в Великих Луках выгорел моторный отсек

Возгорание автомобиля – явление, к счастью, не самое распространенное, но все же иногда встречающееся. Если оно и возникает, то, как правило, по причине нарушения банальных правил пожарной безопасности.
^

При этом огонь может появиться и по другим причинам, как то: замыкание в электропроводке; неисправность деталей автомобиля; утечка в системе подачи топлива; небрежность при перевозке легковоспламеняющихся грузов; пролив и возгорание топлива и др.

Так, ночью 23 мая 2017 года на пульт дежурному МЧС по Псковской области поступило сообщение о возгорании автомобиля в г. Великие Луки. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части в составе 6 человек на 2 автоцистернах. В результате пожара в легковушке 1991 года выпуска выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев, оплавлены пластиковые элементы решётки радиатора, закопчён салон.

В настоящее время эксперты выясняют причину пожара, однако наиболее вероятная версия - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В ГУ МЧС напоминают, что подобной ситуации можно избежать, если придерживаться простых рекомендаций: соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации ТС; своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля; следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку; устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах.

Также важно не покидать автомобиль, не отключив двигатель; иметь в автомобиле в легкодоступном месте огнетушитель емкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку; исключить курение в салоне. В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам: «01», «101» или «112».

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Рапид Авто - Марьино | отзывы
Пускал слюни на суперб года два и вот звезды встали как надо. Решилось, покупаю! В Марьино друг машину брал, пошел по его стопам, точнее поехал. Суперб 2.0 тси, цена соответствует машине, ее классу и комплектующим. Предложили максимальный вариант и бюджетный, брал по полной.
Kotik Vasya
Автоцентр Аврора на Стартовой | отзывы
Всем привет.) 11.5.17 приехал в Аврору на Стартовой, около 18—00.Честно говоря уже знал, что надо.Решил взять Соул.И как не странно машину подобрали быстро, т.к мне нужна механика, а их всего две комплектации.Машина оказалась в наличии, осмотрел, забронировал.Общался с Андреем Попадинец. Быстро, чётко ...
Роман
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Не так давно купил себе авто. Машину брал не новую, ко всем диагностикам, решил сделать еще и компьютерную на СТО PitLine. По результатам диагностики неисправностей обнаружено не было. Благодарю.
Vadim Rolin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
Хотели бы Вы, чтобы Chevrolet вернулся в Россию?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
У 27-летней легковушки в Великих Луках выгорел моторный отсек
При этом огонь может появиться и по другим причинам, как то: замыкание в электропроводке; неисправность деталей автомобиля; утечка в системе подачи топлива; небрежность при перевозке легковоспламеняющихся грузов; пролив и возгорание топлива и др.Так, ночью 23 мая 2017 года на пульт дежурному МЧС по Псковской области поступило сообщение о возгорании автомобиля в г. Великие Луки. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части в составе 6 человек на 2 автоцистернах. В результате пожара в легковушке 1991 года выпуска выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев, оплавлены пластиковые элементы решётки радиатора, закопчён салон. В настоящее время эксперты выясняют причину пожара, однако наиболее вероятная версия - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. В ГУ МЧС напоминают, что подобной ситуации можно избежать, если придерживаться простых рекомендаций: соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации ТС; своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля; следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку; устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах.Также важно не покидать автомобиль, не отключив двигатель; иметь в автомобиле в легкодоступном месте огнетушитель емкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку; исключить курение в салоне. В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам: «01», «101» или «112».
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Уфа Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG