У 27-летней легковушки в Великих Луках выгорел моторный отсек
При этом огонь может появиться и по другим причинам, как то: замыкание в электропроводке; неисправность деталей автомобиля; утечка в системе подачи топлива; небрежность при перевозке легковоспламеняющихся грузов; пролив и возгорание топлива и др.
Так, ночью 23 мая 2017 года на пульт дежурному МЧС по Псковской области поступило сообщение о возгорании автомобиля в г. Великие Луки. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части в составе 6 человек на 2 автоцистернах. В результате пожара в легковушке 1991 года выпуска выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев, оплавлены пластиковые элементы решётки радиатора, закопчён салон.
В настоящее время эксперты выясняют причину пожара, однако наиболее вероятная версия - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
В ГУ МЧС напоминают, что подобной ситуации можно избежать, если придерживаться простых рекомендаций: соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации ТС; своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля; следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку; устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах.
Также важно не покидать автомобиль, не отключив двигатель; иметь в автомобиле в легкодоступном месте огнетушитель емкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку; исключить курение в салоне. В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам: «01», «101» или «112».
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