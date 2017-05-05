111
5 мая 2017, 12:34
У Bentley Bentayga появится мощная модификация
Руководство Bentley одобрило идею выпуска мощной версии своего кроссовера Bentayga. Новинка под названием GT3 R должна появиться в продаже на мировом авторынке в 2019 году.
По словам главы британской марки Вольфганга Дюрхаймера, такую версию ждут поклонники марки. Кроме того, «горячая» модификация необходима для того, чтобы составить достойную конкуренцию «одноклассникам» - Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, BMW X7 и Audi Q8.
Bentley Bentayga
Выпускается с 2016 г.
Объявлений: 5
Помимо этого, в Bentley обсуждают идею выпуска уменьшенной версии Bentayga с купеобразным кузовом. Наконец, инженеры уже ведут разработку внедорожника с гибридной силовой установкой. Таким образом, люксовый автопроизводитель сделает акцент на этой модели.
В настоящий момент Bentayga приводится в движение 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами мощностью 608 л. с. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч.
Читайте по теме
Bentley. Вперед, сохраняя принципы
26.11.2014, 08:44
Бесплатная проверка для «VIP`ов» Bentley
19.11.2014, 16:47
Rolls Royce или Bentley - кто лучше?
14.01.2014, 16:22
Что мы увидели на ММАС-2012
29.08.2012, 22:17
«Люкс» растет быстрее рынка
13.02.2011, 21:46
Mercedes-Benz выкупает и закрывает 29 дилеров Maybach
04.10.2007, 16:31
Читайте по теме
Bentley. Вперед, сохраняя принципы
26.11.2014, 08:44
Бесплатная проверка для «VIP`ов» Bentley
19.11.2014, 16:47
Rolls Royce или Bentley - кто лучше?
14.01.2014, 16:22
Что мы увидели на ММАС-2012
29.08.2012, 22:17
«Люкс» растет быстрее рынка
13.02.2011, 21:46
Mercedes-Benz выкупает и закрывает 29 дилеров Maybach
04.10.2007, 16:31
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Интересные разделы
АвтоМосква Bentley Автомудрость Bentley АвтоПитер Bentley Дизайн и тюнинг Bentley Новинки и концепт кары Bentley Новости и акции автосалонов Bentley Автосалоны и дилеры марки Bentley Аренда и прокат авто марки Bentley Автоклубы и форумы автозавчастей марки Bentley Автосервисы и магазины автозапчастей марки Bentley
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное