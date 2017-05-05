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5 мая 2017, 12:34

У Bentley Bentayga появится мощная модификация

Руководство Bentley одобрило идею выпуска мощной версии своего кроссовера Bentayga. Новинка под названием GT3 R должна появиться в продаже на мировом авторынке в 2019 году.
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По словам главы британской марки Вольфганга Дюрхаймера, такую версию ждут поклонники марки. Кроме того, «горячая» модификация необходима для того, чтобы составить достойную конкуренцию «одноклассникам» - Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, BMW X7 и Audi Q8.

Bentley Bentayga
Выпускается с 2016 г.
Объявлений: 5

Помимо этого, в Bentley обсуждают идею выпуска уменьшенной версии Bentayga с купеобразным кузовом. Наконец, инженеры уже ведут разработку внедорожника с гибридной силовой установкой. Таким образом, люксовый автопроизводитель сделает акцент на этой модели.

В настоящий момент Bentayga приводится в движение 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами мощностью 608 л. с. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч.

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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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У Bentley Bentayga появится мощная модификация
По словам главы британской марки Вольфганга Дюрхаймера, такую версию ждут поклонники марки. Кроме того, «горячая» модификация необходима для того, чтобы составить достойную конкуренцию «одноклассникам» - Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, BMW X7 и Audi Q8.{{model_6225}}Помимо этого, в Bentley обсуждают идею выпуска уменьшенной версии Bentayga с купеобразным кузовом. Наконец, инженеры уже ведут разработку внедорожника с гибридной силовой установкой. Таким образом, люксовый автопроизводитель сделает акцент на этой модели.В настоящий момент Bentayga приводится в движение 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами мощностью 608 л. с. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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