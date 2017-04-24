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24 апреля 2017, 13:39
У BMW может появиться гибридный суперкар
Модельную линейку BMW в скором времени может пополнить суперкар с гибридной силовой установкой. Новинка составит конкуренцию аналогичной модели Mercedes-Benz, которая должна дебютировать на автосалоне во Франкфурте осенью этого года.
Сейчас у баварских инженеров уже есть наработки, которые лягут в основу такой модели. Правда, как говорит вице-президент по продажам и маркетингу подразделения BMW M Питер Квинтус, существуют определенные сложности, например, загруженность специалистов. Сейчас для компании важно сосредоточить усилия на доработке популярных моделей.
Для создания гибридного гиперкара немцы могут привлечь также помощь инженеров McLaren. Ранее уже предполагалось, что оба автопроизводителя ведут совместную разработку суперкара с карбоновым кузовом. Правда, тогда руководитель BMW M GmbH Франк ван Мил опроверг эту информацию, однако не исключил самого факта сотрудничества с McLaren.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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