У двух моделей Subaru нашли проблемные подушки безопасности
Компания Subaru отзывает в России 24 400 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности печально известного производителя Takata. Ранее из-за него браковалась продукция еще нескольких брендов.
По информации Росстандарта, под отзыв попали модели Impreza и Forester, проданные с сентября 2007 года по октябрь 2010 года. В газогенератор пассажирской подушки безопасности, как выяснилось, может проникнуть влага, что в процессе эксплуатации авто может привести к дефекту газогенератора. Это чревато травмами для пассажира, если подушка сработает при ДТП.
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В Subaru отметили, что выясняют связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности. Отзывную кампанию решили провести «на всякий случай». Владельцев проблемных авто о ней оповестят и пригласят к дилерам, где проведут бесплатные для клиентов регламентные работы.
Добавим, что наиболее масштабная отзывная кампания, причиной которой стали производимые компанией Takata Corp подушки безопасности, коснулась Toyota Motor Corp. В разных странах на сервис отправились около 3 000 000 автомобилей. Проблемные автомобили моделей Corolla, Auris и Yaris обнаружились и в России. Дефект подушек безопасности заключался в том, что после длительного пребывания в горячих условиях они могли взорваться.
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