21 июня 2017, 16:38

У двух моделей Subaru нашли проблемные подушки безопасности

Компания Subaru отзывает в России 24 400 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности печально известного производителя Takata. Ранее из-за него браковалась продукция еще нескольких брендов.
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По информации Росстандарта, под отзыв попали модели Impreza и Forester, проданные с сентября 2007 года по октябрь 2010 года. В газогенератор пассажирской подушки безопасности, как выяснилось, может проникнуть влага, что в процессе эксплуатации авто может привести к дефекту газогенератора. Это чревато травмами для пассажира, если подушка сработает при ДТП.
 
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Toyota Motor Corp. отзывает по всему миру около 2 900 000 автомобилей из-за потенциальных проблем с подушками ...
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В Subaru отметили, что выясняют связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности. Отзывную кампанию решили провести «на всякий случай». Владельцев проблемных авто о ней оповестят и пригласят к дилерам, где проведут бесплатные для клиентов регламентные работы.
 
Добавим, что наиболее масштабная отзывная кампания, причиной которой стали производимые компанией Takata Corp подушки безопасности, коснулась Toyota Motor Corp. В разных странах на сервис отправились около 3 000 000 автомобилей. Проблемные автомобили моделей Corolla, Auris и Yaris обнаружились и в России. Дефект подушек безопасности заключался в том, что после длительного пребывания в горячих условиях они могли взорваться.
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Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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Форум Subaru Stella
проблема с КПП автомат
caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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У двух моделей Subaru нашли проблемные подушки безопасности
По информации Росстандарта, под отзыв попали модели Impreza и Forester, проданные с сентября 2007 года по октябрь 2010 года. В газогенератор пассажирской подушки безопасности, как выяснилось, может проникнуть влага, что в процессе эксплуатации авто может привести к дефекту газогенератора. Это чревато травмами для пассажира, если подушка сработает при ДТП. {{material_118593}}В Subaru отметили, что выясняют связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности. Отзывную кампанию решили провести «на всякий случай». Владельцев проблемных авто о ней оповестят и пригласят к дилерам, где проведут бесплатные для клиентов регламентные работы. Добавим, что наиболее масштабная отзывная кампания, причиной которой стали производимые компанией Takata Corp подушки безопасности, коснулась Toyota Motor Corp. В разных странах на сервис отправились около 3 000 000 автомобилей. Проблемные автомобили моделей Corolla, Auris и Yaris обнаружились и в России. Дефект подушек безопасности заключался в том, что после длительного пребывания в горячих условиях они могли взорваться.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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