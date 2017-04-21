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21 апреля 2017, 08:23

У двух моделей Tesla возникли проблемы с «ручником»

Владельцев проблемных электрокаров Tesla приглашают на внеплановые сервисные работы, дабы производитель убедился в бесперебойной работе тормозной системы.
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В настоящий момент объявлено об отзыве 53 000 машин Tesla Model S и Model X. Проблема у моделей заключается в ручном тормозе. Серьезной опасности дефект, конечно, не несет, тем не менее, в компании решили перестраховаться. Поэтому Model S и Model X, произведенные с февраля по октябрь 2016 года, решено отозвать для планового технического обслуживания.
 
В компании пояснили, что детали «ручника», изготовленные другим производителем, могут сломаться. По этой причине стояночный тормоз может продолжать работать при движении автомобиля.
 
Добавим, что гораздо большие проблемы некоторое время назад случались с автомобилями нескольких марок, например, Toyota и Mitsubishi, из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata. У машин имелась вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности переднего пассажира. На всех автомобилях специалисты меняли патрон «эйрбэга».

Комплектации и технические характеристики

Tesla Model S EV ATTesla Model S EV AT
Год выпуска, с2012 2012
Год выпуска, по2016 2016
Кузовхэтчбек хэтчбек
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателяэлектрический электрический
Мощность, л.с./ об/мин700 700
Тип трансмисииАвтоматическая Автоматическая
Приводполный полный
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У двух моделей Tesla возникли проблемы с «ручником»
В настоящий момент объявлено об отзыве 53 000 машин Tesla Model S и Model X. Проблема у моделей заключается в ручном тормозе. Серьезной опасности дефект, конечно, не несет, тем не менее, в компании решили перестраховаться. Поэтому Model S и Model X, произведенные с февраля по октябрь 2016 года, решено отозвать для планового технического обслуживания. В компании пояснили, что детали «ручника», изготовленные другим производителем, могут сломаться. По этой причине стояночный тормоз может продолжать работать при движении автомобиля. Добавим, что гораздо большие проблемы некоторое время назад случались с автомобилями нескольких марок, например, Toyota и Mitsubishi, из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata. У машин имелась вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности переднего пассажира. На всех автомобилях специалисты меняли патрон «эйрбэга».
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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