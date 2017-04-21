У двух моделей Tesla возникли проблемы с «ручником»
Владельцев проблемных электрокаров Tesla приглашают на внеплановые сервисные работы, дабы производитель убедился в бесперебойной работе тормозной системы.
В настоящий момент объявлено об отзыве 53 000 машин Tesla Model S и Model X. Проблема у моделей заключается в ручном тормозе. Серьезной опасности дефект, конечно, не несет, тем не менее, в компании решили перестраховаться. Поэтому Model S и Model X, произведенные с февраля по октябрь 2016 года, решено отозвать для планового технического обслуживания.
В компании пояснили, что детали «ручника», изготовленные другим производителем, могут сломаться. По этой причине стояночный тормоз может продолжать работать при движении автомобиля.
Добавим, что гораздо большие проблемы некоторое время назад случались с автомобилями нескольких марок, например, Toyota и Mitsubishi, из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata. У машин имелась вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности переднего пассажира. На всех автомобилях специалисты меняли патрон «эйрбэга».
Комплектации и технические характеристики
|Tesla Model S EV AT
|Tesla Model S EV AT
|Год выпуска, с
|2012
|2012
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|электрический
|электрический
|Мощность, л.с./ об/мин
|700
|700
|Тип трансмисии
|Автоматическая
|Автоматическая
|Привод
|полный
|полный
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