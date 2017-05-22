11
22 мая 2017, 10:27
У Ford появится электрический кроссовер
Руководство Ford рассматривает идею выпуска массового электрического вседорожника. Как говорят в компании, важно сделать так, чтобы автомобиль был доступным по цене, тогда он сможет стать достойным конкурентом Tesla Model Y.
По словам технического директора Ford Раджа Наира, сейчас у американского автопроизводителя есть технологии, которые позволят сделать полностью конкурентоспособный кроссовер с запасом хода в 480 км. Кроссовер должен появиться на мировом авторынке до 2020 года.
Ранее мы писали
С конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 50-тысячный кроссовер Kuga. Юбилейным стал полноприводный ...Читать далее
Вместе с ним компания выпустит еще 12 машин, которые объединит под брендом Energi. Через три года под этой маркой появятся экологичные версии Kuga, Explorer, Transit. На это будет затрачено 4,5 млрд долларов.
В планах компании развивать направление гибридных и электрических машин. Через 3 года на долю автомобилей с такими силовыми установками должно приходиться порядка 40% мировых продаж.
Читайте по теме
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Как ведут себя за рулем начинающие водители?
06.10.2016, 12:02
Поколение X по обе стороны океана выбирает Ford Explorer
23.08.2016, 12:30
Читайте по теме
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Как ведут себя за рулем начинающие водители?
06.10.2016, 12:02
Поколение X по обе стороны океана выбирает Ford Explorer
23.08.2016, 12:30
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит. | Уж не с компрессией ли проблемы... | Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
МАСЛО В ТОСОЛЕ
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное