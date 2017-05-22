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22 мая 2017, 10:27

У Ford появится электрический кроссовер

Руководство Ford рассматривает идею выпуска массового электрического вседорожника. Как говорят в компании, важно сделать так, чтобы автомобиль был доступным по цене, тогда он сможет стать достойным конкурентом Tesla Model Y.
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По словам технического директора Ford Раджа Наира, сейчас у американского автопроизводителя есть технологии, которые позволят сделать полностью конкурентоспособный кроссовер с запасом хода в 480 км. Кроссовер должен появиться на мировом авторынке до 2020 года.

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Вместе с ним компания выпустит еще 12 машин, которые объединит под брендом Energi. Через три года под этой маркой появятся экологичные версии Kuga, Explorer, Transit. На это будет затрачено 4,5 млрд долларов.

В планах компании развивать направление гибридных и электрических машин. Через 3 года на долю автомобилей с такими силовыми установками должно приходиться порядка 40% мировых продаж.

Новинки и концепт кары Форд

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У Ford появится электрический кроссовер
По словам технического директора Ford Раджа Наира, сейчас у американского автопроизводителя есть технологии, которые позволят сделать полностью конкурентоспособный кроссовер с запасом хода в 480 км. Кроссовер должен появиться на мировом авторынке до 2020 года.{{material_118904}}Вместе с ним компания выпустит еще 12 машин, которые объединит под брендом Energi. Через три года под этой маркой появятся экологичные версии Kuga, Explorer, Transit. На это будет затрачено 4,5 млрд долларов.В планах компании развивать направление гибридных и электрических машин. Через 3 года на долю автомобилей с такими силовыми установками должно приходиться порядка 40% мировых продаж.
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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