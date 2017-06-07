У Nissan Terrano обнаружили дефект рулевого колеса
Как говорится в сообщении «Росстандарта», на некоторых машинах в базовой комплектации могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации. В результате существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки.
Это, в свою очередь, может привести к повреждению спирального кабеля и отключению сигнализатора неисправности подушки безопасности. В ближайшее время владельцев потенциально дефектных автомобилей оповестят о начале отзывной кампании. Специалисты Nissan бесплатно заменят рулевое колесо и, при необходимости, подрулевой переключатель.
Ранее Nissan также отправил на ремонт 21 кроссовер Murano, произведенные с июня по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва стала вероятность возникновения утечки тормозной жидкости на электрическую плату исполнительного механизма ABS.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Terrano Comfort 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|114
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.3
|Загородный цикл
|6.3
|Смешанный цикл
|7.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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