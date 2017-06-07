7 июня 2017, 12:58

У Nissan Terrano обнаружили дефект рулевого колеса

Российское подразделение Nissan приняло решение отправить на ремонт 976 кроссоверов Terrano, проданных в нашей стране в период с марта по ноябрь 2016 года. У машин обнаружена ошибка, допущенная при выпуске проектной документации.
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Как говорится в сообщении «Росстандарта», на некоторых машинах в базовой комплектации могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации. В результате существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки.

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Это, в свою очередь, может привести к повреждению спирального кабеля и отключению сигнализатора неисправности подушки безопасности. В ближайшее время владельцев потенциально дефектных автомобилей оповестят о начале отзывной кампании. Специалисты Nissan бесплатно заменят рулевое колесо и, при необходимости, подрулевой переключатель.

Ранее Nissan также отправил на ремонт 21 кроссовер Murano, произведенные с июня по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва стала вероятность возникновения утечки тормозной жидкости на электрическую плату исполнительного механизма ABS.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Terrano Comfort 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин114
Объем двигателя1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.3
Загородный цикл6.3
Смешанный цикл7.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новости Нисан, Ниссан Террано

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Отзывы по теме
Форум Nissan Terrano
купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
анатолий
Тест Nissan Terrano: японский сородич
Неправда, не у всех 165 сил. Например, у "Фокуса" 150 л.с
Saimaa
Nissan Terrano уже у дилеров
| Из хорошего внедорожника сделали рядовой кроссовер!? Зато рынок сбыта расширили :) ) )
Farion
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У Nissan Terrano обнаружили дефект рулевого колеса
Как говорится в сообщении «Росстандарта», на некоторых машинах в базовой комплектации могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации. В результате существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки.{{material_119404}}Это, в свою очередь, может привести к повреждению спирального кабеля и отключению сигнализатора неисправности подушки безопасности. В ближайшее время владельцев потенциально дефектных автомобилей оповестят о начале отзывной кампании. Специалисты Nissan бесплатно заменят рулевое колесо и, при необходимости, подрулевой переключатель.Ранее Nissan также отправил на ремонт 21 кроссовер Murano, произведенные с июня по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва стала вероятность возникновения утечки тормозной жидкости на электрическую плату исполнительного механизма ABS.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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