14 июня 2017, 08:13
У Nissan X-Trail появился новый пакет опций
Nismo подготовил пакет Performance для Nissan X-Trail, который, впрочем, будет доступен только покупателям из Японии. Технических изменений не произошло, только внешние.
Обновленный внедорожник приобрёл более интересный экстерьер и несколько опций по интерьеру. Теперь он замечен как несколько более спортивный ввиду доступности нового пакета доработок от Nismo.
В то же время ограничиться решили исключительно внешними штрихами, механическая часть осталась прежней. Nismo выполнил корпус в белом цвете с контрастными чёрными и красными вставочками на переднем бампере, диффузоре сзади и боковых юбках.
Радиаторная решётка теперь окружена блестящими чёрными элементами, а задний бампер украшен двумя хромированными выхлопными трубами. Комплект специальных колёсных дисков и хромированные дверные ручки дополняют картину.
Сейчас X-Trail в Европе предлагается с тремя различными двигателями: 1,6-литровым дизелем 130 л.с., 2-литровым дизелем 177 л.с. и 1,6-литровым бензиновым турбо мощностью в 163 л.с. Доступны и разные трансмиссии (6-ступенчатая «механика» передач или CVT), а также либо передний привод, либо система AWD.
Напомним, что обновленному X-Trail обещали систему полуавтоматического управления ProPilot. Автомобиль поступил в продажу на японский авторынок по цене 23 200 долларов.
Новая опция позволяет вседорожнику двигаться по заданной полосе без участия водителя. Также система контролирует акселератор и тормоза. При этом ProPilot может работать на скоростных магистралях и даже в условиях плотного городского потока машин.
Функция работает благодаря лазерному сканеру и системе кругового обзора. Они определяют точное расстояние между кроссовером и окружающими объектами. ProPilot входит уже в стандартное оснащение версий 20X и 20X Hybrid.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan X-Trail XE 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|144
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|11.2
|Загородный цикл
|6.6
|Смешанный цикл
|8.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Ну хоть красивый :)
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
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