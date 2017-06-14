14 июня 2017, 08:13

У Nissan X-Trail появился новый пакет опций

Nismo подготовил пакет Performance для Nissan X-Trail, который, впрочем, будет доступен только покупателям из Японии. Технических изменений не произошло, только внешние.
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Обновленный внедорожник приобрёл более интересный экстерьер и несколько опций по интерьеру. Теперь он замечен как несколько более спортивный ввиду доступности нового пакета доработок от Nismo.
 
В то же время ограничиться решили исключительно внешними штрихами, механическая часть осталась прежней. Nismo выполнил корпус в белом цвете с контрастными чёрными и красными вставочками на переднем бампере, диффузоре сзади и боковых юбках.
 
Радиаторная решётка теперь окружена блестящими чёрными элементами, а задний бампер украшен двумя хромированными выхлопными трубами. Комплект специальных колёсных дисков и хромированные дверные ручки дополняют картину.

Сейчас X-Trail в Европе предлагается с тремя различными двигателями: 1,6-литровым дизелем 130 л.с., 2-литровым дизелем 177 л.с. и 1,6-литровым бензиновым турбо мощностью в 163 л.с. Доступны и разные трансмиссии (6-ступенчатая «механика» передач или CVT), а также либо передний привод, либо система AWD.
 
Напомним, что обновленному X-Trail обещали систему полуавтоматического управления ProPilot. Автомобиль поступил в продажу на японский авторынок по цене 23 200 долларов.
 
Новая опция позволяет вседорожнику двигаться по заданной полосе без участия водителя. Также система контролирует акселератор и тормоза. При этом ProPilot может работать на скоростных магистралях и даже в условиях плотного городского потока машин.
 
Функция работает благодаря лазерному сканеру и системе кругового обзора. Они определяют точное расстояние между кроссовером и окружающими объектами. ProPilot входит уже в стандартное оснащение версий 20X и 20X Hybrid.

Комплектации и технические характеристики

Nissan X-Trail XE 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин144
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.2
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Nissan X-Trail
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
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Тест Nissan X-Trail: долой стереотипы!
Ну хоть красивый :)
taran
Начинаются поставки Nissan X-Trail российской сборки
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
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У Nissan X-Trail появился новый пакет опций
Обновленный внедорожник приобрёл более интересный экстерьер и несколько опций по интерьеру. Теперь он замечен как несколько более спортивный ввиду доступности нового пакета доработок от Nismo. В то же время ограничиться решили исключительно внешними штрихами, механическая часть осталась прежней. Nismo выполнил корпус в белом цвете с контрастными чёрными и красными вставочками на переднем бампере, диффузоре сзади и боковых юбках. Радиаторная решётка теперь окружена блестящими чёрными элементами, а задний бампер украшен двумя хромированными выхлопными трубами. Комплект специальных колёсных дисков и хромированные дверные ручки дополняют картину.Сейчас X-Trail в Европе предлагается с тремя различными двигателями: 1,6-литровым дизелем 130 л.с., 2-литровым дизелем 177 л.с. и 1,6-литровым бензиновым турбо мощностью в 163 л.с. Доступны и разные трансмиссии (6-ступенчатая «механика» передач или CVT), а также либо передний привод, либо система AWD. Напомним, что обновленному X-Trail обещали систему полуавтоматического управления ProPilot. Автомобиль поступил в продажу на японский авторынок по цене 23 200 долларов. Новая опция позволяет вседорожнику двигаться по заданной полосе без участия водителя. Также система контролирует акселератор и тормоза. При этом ProPilot может работать на скоростных магистралях и даже в условиях плотного городского потока машин. Функция работает благодаря лазерному сканеру и системе кругового обзора. Они определяют точное расстояние между кроссовером и окружающими объектами. ProPilot входит уже в стандартное оснащение версий 20X и 20X Hybrid.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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