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20 апреля 2017, 15:17

У Opel появится новый вседорожник на французской платформе

После того, как Группа PSA приняла в свою семью бренд Opel, инженеры начали готовить новинки с применением технологий французского концерна. Первенцем станет кроссовер Grandland X, который покажут на автосалоне во Франкфурте осенью этого года.
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  У Opel появится новый вседорожник на французской платформе Opel, Opel У Opel появится новый вседорожник на французской платформе
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В основу вседорожника ляжет модульная платформа PSA, на которой построены Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. В длину автомобиль достигнет 4477 мм, в ширину — 1844 мм, а в высоту — 1636 миллиметров. Размер колесной базы достигнет 2675 мм, а объем багажного отсека модели составит внушительные 514 литров (при сложенных спинках кресел – 1652 литра).

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Скорее всего, в силовую линейку Grandland X войдут хорошо знакомые 130-165-сильные бензиновые двигатели объемом от 1,2 до 1,6 литра, а также дизели мощностью до 180 «лошадей». Аналогичную линейку имеет кроссовер Peugeot 3008. Вместо полноприводной трансмиссии на кроссовер установят систему Grip Control, которая контролирует работу стабилизации и противобуксовочной системы.

А вот в перечень оснащения автомобиля войдут адаптивный круиз, круговой видеообзор, адаптивные светодиодные фары, подогревы руля, передних и задних кресел, беспроводная зарядка для смартфонов. На европейском авторынке вседорожный «Опель» поборется за покупателей с Nissan Qashqai.

Новинки и концепт кары Опель

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У Opel появится новый вседорожник на французской платформе
В основу вседорожника ляжет модульная платформа PSA, на которой построены Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. В длину автомобиль достигнет 4477 мм, в ширину — 1844 мм, а в высоту — 1636 миллиметров. Размер колесной базы достигнет 2675 мм, а объем багажного отсека модели составит внушительные 514 литров (при сложенных спинках кресел – 1652 литра).{{material_118288}} Скорее всего, в силовую линейку Grandland X войдут хорошо знакомые 130-165-сильные бензиновые двигатели объемом от 1,2 до 1,6 литра, а также дизели мощностью до 180 «лошадей». Аналогичную линейку имеет кроссовер Peugeot 3008. Вместо полноприводной трансмиссии на кроссовер установят систему Grip Control, которая контролирует работу стабилизации и противобуксовочной системы.А вот в перечень оснащения автомобиля войдут адаптивный круиз, круговой видеообзор, адаптивные светодиодные фары, подогревы руля, передних и задних кресел, беспроводная зарядка для смартфонов. На европейском авторынке вседорожный «Опель» поборется за покупателей с Nissan Qashqai.
2017-04-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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