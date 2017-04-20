У Opel появится новый вседорожник на французской платформе
В основу вседорожника ляжет модульная платформа PSA, на которой построены Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. В длину автомобиль достигнет 4477 мм, в ширину — 1844 мм, а в высоту — 1636 миллиметров. Размер колесной базы достигнет 2675 мм, а объем багажного отсека модели составит внушительные 514 литров (при сложенных спинках кресел – 1652 литра).
Скорее всего, в силовую линейку Grandland X войдут хорошо знакомые 130-165-сильные бензиновые двигатели объемом от 1,2 до 1,6 литра, а также дизели мощностью до 180 «лошадей». Аналогичную линейку имеет кроссовер Peugeot 3008. Вместо полноприводной трансмиссии на кроссовер установят систему Grip Control, которая контролирует работу стабилизации и противобуксовочной системы.
А вот в перечень оснащения автомобиля войдут адаптивный круиз, круговой видеообзор, адаптивные светодиодные фары, подогревы руля, передних и задних кресел, беспроводная зарядка для смартфонов. На европейском авторынке вседорожный «Опель» поборется за покупателей с Nissan Qashqai.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное