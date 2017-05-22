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22 мая 2017, 16:49

У Skoda появится электрический спорткар

Инженеры Skoda работают над первым в истории марки электрическим спорткаром. Автомобиль в серийном исполнении должен быть представлен ориентировочно в 2025 году.
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В основу новинки ляжет модульная платформа MEB от Volkswagen. В длину модель будет достигать около 4 м, в ширину — 1,92 м. При этом размер колесной базы составит порядка 2,5 м. Чуть большие габариты имеют прототипы Vision E и Volkswagen ID concept, построенные также на этом шасси.

В движение электрический спорткар будут приводить два мотора, суммарная отдача которых составит более 300 л. с. Новинка станет одним из 4 электрокаров, которых чешский бренд планирует представить до 2025 года.

Добавим, что ранее, еще до автосалона в Шанхае, в прессе появлялась информация о серийном электрокаре Skoda EV, который анонсирован на 2020-2021 годы. Подробные технические характеристики новинки пока остаются в секрете, однако известно, что серийная версия модели будет создана на базе модульной платформы MEB, разработанной инженерами Volkswagen.

Новинки и концепт кары Шкода

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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У Skoda появится электрический спорткар
{{material_118885}} В основу новинки ляжет модульная платформа MEB от Volkswagen. В длину модель будет достигать около 4 м, в ширину — 1,92 м. При этом размер колесной базы составит порядка 2,5 м. Чуть большие габариты имеют прототипы Vision E и Volkswagen ID concept, построенные также на этом шасси.В движение электрический спорткар будут приводить два мотора, суммарная отдача которых составит более 300 л. с. Новинка станет одним из 4 электрокаров, которых чешский бренд планирует представить до 2025 года.Добавим, что ранее, еще до автосалона в Шанхае, в прессе появлялась информация о серийном электрокаре Skoda EV, который анонсирован на 2020-2021 годы. Подробные технические характеристики новинки пока остаются в секрете, однако известно, что серийная версия модели будет создана на базе модульной платформы MEB, разработанной инженерами Volkswagen.
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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