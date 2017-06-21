21 июня 2017, 18:27
У Volkswagen Passat вышла новая версия
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на Passat и Passat Variant в исполнении Life Plus. Цена на новую версию в кузове седан начинается от 1 799 000 рублей, универсал оценен от 1 949 000 рублей.
Стартовая цена на Passat Life Plus, оборудованный бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-диапазонным «автоматом» составит 1 799 000 рублей. Цена за дизельную версию с 6-ступенчатой АКП и мотором 150 л.с. 1 939 000 рублей. Passat Life Plus, оборудованный бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКП предлагается за 1 909 000 рублей.
Стоимость Passat Variant Life Plus за версию бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКП составит 1 949 000 рублей, в паре с 180-сильным двигателем - за 2 059 000 рублей. Версия с дизельным двигателем 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКП будет доступна за 2 089 000 рублей.
Все версии модели Passat теперь оборудуются последним поколением мультимедийных систем с сенсорными экранами увеличенного размера. В базовое оснащение всех версий добавлен круиз-контроль, а для заказа доступен адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) с системой Front Assist и экстренным автономным торможением.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Passat Variant Trendline 1.4 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1395
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|передний
|Городской цикл
|6.4
|Загородный цикл
|4.5
|Смешанный цикл
|5.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Беспокоился, что будет с моим мотоциклом в
Куплю хромированный молдинг заднего бампера б/ у в хорошем состоянии на W Passat B-5+ 2002г
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