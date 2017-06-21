21 июня 2017, 18:27

У Volkswagen Passat вышла новая версия

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на Passat и Passat Variant в исполнении Life Plus. Цена на новую версию в кузове седан начинается от 1 799 000 рублей, универсал оценен от 1 949 000 рублей.
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Стартовая цена на Passat Life Plus, оборудованный бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-диапазонным «автоматом» составит 1 799 000 рублей. Цена за дизельную версию с 6-ступенчатой АКП и мотором 150 л.с. 1 939 000 рублей. Passat Life Plus, оборудованный бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКП предлагается за 1 909 000 рублей.
 
Стоимость Passat Variant Life Plus за версию бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКП составит 1 949 000 рублей, в паре с 180-сильным двигателем - за 2 059 000 рублей. Версия с дизельным двигателем 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКП будет доступна за 2 089 000 рублей.
 
Все версии модели Passat теперь оборудуются последним поколением мультимедийных систем с сенсорными экранами увеличенного размера. В базовое оснащение всех версий добавлен круиз-контроль, а для заказа доступен адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) с системой Front Assist и экстренным автономным торможением.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Passat Variant Trendline 1.4 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1395
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводпередний
Городской цикл6.4
Загородный цикл4.5
Смешанный цикл5.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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У Volkswagen Passat вышла новая версия
Стартовая цена на Passat Life Plus, оборудованный бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-диапазонным «автоматом» составит 1 799 000 рублей. Цена за дизельную версию с 6-ступенчатой АКП и мотором 150 л.с. 1 939 000 рублей. Passat Life Plus, оборудованный бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКП предлагается за 1 909 000 рублей. Стоимость Passat Variant Life Plus за версию бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКП составит 1 949 000 рублей, в паре с 180-сильным двигателем - за 2 059 000 рублей. Версия с дизельным двигателем 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКП будет доступна за 2 089 000 рублей. Все версии модели Passat теперь оборудуются последним поколением мультимедийных систем с сенсорными экранами увеличенного размера. В базовое оснащение всех версий добавлен круиз-контроль, а для заказа доступен адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) с системой Front Assist и экстренным автономным торможением.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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