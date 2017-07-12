12 июля 2017, 11:53

«УАЗ» будет поставлять машины в Кот-д’Ивуар

Представители Ульяновского автомобильного завода посетили Республику Кот-д’Ивуар. Основной целью визита делегации стало расширение сотрудничества между компаниями и обсуждение планов по организации поставок отечественных машин в эту страну.
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«УАЗ» будет поставлять машины в Кот-д’Ивуар УАЗ

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В рамках визита на предприятие дистрибьютор познакомился с полным модельным рядом отечественного автогиганта и процессом производства ульяновских внедорожников, осмотрели сборочное производство и модернизированный окрасочный комплекс «Айзенман».

Страны Западной и Южной Африки представляют большой интерес для российских автопроизводителей, в том числе и для Ульяновского автомобильного завода. Общая емкость этого региона составляет 240 тыс. автомобилей с потенциалом продаж в 20-30 тыс. автомобилей для российских компаний. В качестве перспективных направлений для развития экспортных поставок «УАЗ» также рассматривает Республику Гана, Камерун, Сенегал, Нигерию и Демократическую Республику Конго.

Напомним, что с 1956 по 2015 год «УАЗ» экспортировал в страны Африки более 20 тыс. автомобилей. В настоящий момент предприятие поставляет модели «Патриот», «Пикап», «Хантер» и коммерческий транспорт в такие страны как Мали, Нигер, Ботсвана, Либерия.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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«УАЗ» будет поставлять машины в Кот-д’Ивуар
{{material_119978}} В рамках визита на предприятие дистрибьютор познакомился с полным модельным рядом отечественного автогиганта и процессом производства ульяновских внедорожников, осмотрели сборочное производство и модернизированный окрасочный комплекс «Айзенман».Страны Западной и Южной Африки представляют большой интерес для российских автопроизводителей, в том числе и для Ульяновского автомобильного завода. Общая емкость этого региона составляет 240 тыс. автомобилей с потенциалом продаж в 20-30 тыс. автомобилей для российских компаний. В качестве перспективных направлений для развития экспортных поставок «УАЗ» также рассматривает Республику Гана, Камерун, Сенегал, Нигерию и Демократическую Республику Конго. Напомним, что с 1956 по 2015 год «УАЗ» экспортировал в страны Африки более 20 тыс. автомобилей. В настоящий момент предприятие поставляет модели «Патриот», «Пикап», «Хантер» и коммерческий транспорт в такие страны как Мали, Нигер, Ботсвана, Либерия.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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