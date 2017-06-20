УАЗ экспортирует продукцию в Эквадор
Дистрибьюторский контракт на поставку первых 150 автомобилей в Эквадор между УАЗом и локальным партнером Corporacion Automotriz S.A. Corasa был подписан в конце 2016 года.
Наиболее востребованными для рынка Эквадора являются автомобили с богатым набором опций - УАЗ «Патриот» в комплектации «Стиль» и УАЗ «Пикап» в комплектации «Привилегия». Внедорожники данных комплектаций оснащаются комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, навигационной системой с картами России, системами активной и пассивной безопасности, камерой заднего вида и др. На текущий момент первые лоты находятся в пути за океан.
Как отмечается, УАЗ впервые за всю современную российскую историю начал поставки автомобилей УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» в Республику Эквадор. Ранее, в период с 1956 до 1992 года в Эквадор было отправлено 238 автомобилей УАЗ.
На сегодняшний день в портфеле Ульяновского автозавода также заключенные дистрибьюторские договоры с партнерами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике и Парагвае. Осуществляются и спорадические флитовые поставки госзаказчикам на Остров Свободы. В ближайшие месяцы УАЗ планирует финализировать договоренности со своими новыми партнерами и начать поставки в Венесуэлу, Гондурас, Колумбию, Панаму и Чили.
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Отзывы по теме
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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