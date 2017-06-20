20 июня 2017, 13:03

УАЗ экспортирует продукцию в Эквадор

Дистрибьюторский контракт на поставку первых 150 автомобилей в Эквадор между УАЗом и локальным партнером Corporacion Automotriz S.A. Corasa был подписан в конце 2016 года.
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Наиболее востребованными для рынка Эквадора являются автомобили с богатым набором опций - УАЗ «Патриот» в комплектации «Стиль» и УАЗ «Пикап»  в комплектации «Привилегия». Внедорожники данных комплектаций оснащаются комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, навигационной системой с картами России, системами активной и пассивной безопасности, камерой заднего вида и др. На текущий момент первые лоты находятся в пути за океан.
 
Как отмечается, УАЗ впервые за всю современную российскую историю начал поставки автомобилей УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» в Республику Эквадор. Ранее, в период с 1956 до 1992 года в Эквадор было отправлено 238 автомобилей УАЗ.
 
На сегодняшний день в портфеле Ульяновского автозавода также заключенные дистрибьюторские договоры с партнерами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике и Парагвае. Осуществляются и спорадические флитовые поставки госзаказчикам на Остров Свободы. В ближайшие месяцы УАЗ планирует финализировать договоренности со своими новыми партнерами и начать поставки в Венесуэлу, Гондурас, Колумбию, Панаму и Чили.
Новости UAZ

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ экспортирует продукцию в Эквадор
Наиболее востребованными для рынка Эквадора являются автомобили с богатым набором опций - УАЗ «Патриот» в комплектации «Стиль» и УАЗ «Пикап»  в комплектации «Привилегия». Внедорожники данных комплектаций оснащаются комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, навигационной системой с картами России, системами активной и пассивной безопасности, камерой заднего вида и др. На текущий момент первые лоты находятся в пути за океан. Как отмечается, УАЗ впервые за всю современную российскую историю начал поставки автомобилей УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» в Республику Эквадор. Ранее, в период с 1956 до 1992 года в Эквадор было отправлено 238 автомобилей УАЗ. На сегодняшний день в портфеле Ульяновского автозавода также заключенные дистрибьюторские договоры с партнерами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике и Парагвае. Осуществляются и спорадические флитовые поставки госзаказчикам на Остров Свободы. В ближайшие месяцы УАЗ планирует финализировать договоренности со своими новыми партнерами и начать поставки в Венесуэлу, Гондурас, Колумбию, Панаму и Чили.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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