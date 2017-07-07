7 июля 2017, 09:29

«УАЗ» готовит в выпуску новые версии внедорожников для экспорта

Ульяновский автомобильный завод работает над выпуском новых версий своих внедорожников, предназначенных для экспортных рынков. Изменения коснутся моделей «Патриот», «Пикап» и «Хантер».
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Основные усилия приложены к созданию экспортного «Хантера». Инженеры завода трудятся над выпуском отечественного внедорожника с правым расположением руля. Этот автомобиль планируют поставлять в Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд. Массовый выпуск этой версии УАЗ «Хантер» запланирован на следующий год.

Также «Патриот», «Пикап» и «Хантер» выйдут в новых версиях, предназначенных для эксплуатации в жарких климатических условиях. Выпуск экспортных версий модельного ряда Ульяновского автомобильного завода планируется в 2018 году. Совсем скоро зарубежные рынки увидят российские внедорожники, специально предназначенные для экспорта.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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«УАЗ» готовит в выпуску новые версии внедорожников для экспорта
{{material_119972}}Основные усилия приложены к созданию экспортного «Хантера». Инженеры завода трудятся над выпуском отечественного внедорожника с правым расположением руля. Этот автомобиль планируют поставлять в Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд. Массовый выпуск этой версии УАЗ «Хантер» запланирован на следующий год. Также «Патриот», «Пикап» и «Хантер» выйдут в новых версиях, предназначенных для эксплуатации в жарких климатических условиях. Выпуск экспортных версий модельного ряда Ульяновского автомобильного завода планируется в 2018 году. Совсем скоро зарубежные рынки увидят российские внедорожники, специально предназначенные для экспорта.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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