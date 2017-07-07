7 июля 2017, 09:29
«УАЗ» готовит в выпуску новые версии внедорожников для экспорта
Ульяновский автомобильный завод работает над выпуском новых версий своих внедорожников, предназначенных для экспортных рынков. Изменения коснутся моделей «Патриот», «Пикап» и «Хантер».
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Также «Патриот», «Пикап» и «Хантер» выйдут в новых версиях, предназначенных для эксплуатации в жарких климатических условиях. Выпуск экспортных версий модельного ряда Ульяновского автомобильного завода планируется в 2018 году. Совсем скоро зарубежные рынки увидят российские внедорожники, специально предназначенные для экспорта.
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Отзывы по теме
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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