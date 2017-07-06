6 июля 2017, 17:55
«УАЗ» начал массовую отзывную кампанию "Хантеров"
ООО «Ульяновский автомобильный завод» начал масштабный отзыв автомобилей марки «УАЗ Хантер». Автопроизводитель заявил о неисправностях, коснувшихся 11068 проданных внедорожников.
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Производитель опубликовал более 11 тысяч VIN-кодов автомобилей. Если владелец сверил свой VIN и нашел его в списке, ему следует незамедлительно обратиться за сервисным обслуживанием и бесплатной заменой некачественного узла.
Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода взяли на себя обязательства уведомить владельцев отечественных вездеходов о начавшейся отзывной кампании по телефону или официальными письмами.
Ранее стало известно об отзыве 2,7 тысяч автомобилей Chevrolet Niva.
Комплектации и технические характеристики
|УАЗ Hunter Трофи 2.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|128
|Объем двигателя
|2693
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|13.2
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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