6 июля 2017, 17:55

«УАЗ» начал массовую отзывную кампанию "Хантеров"

ООО «Ульяновский автомобильный завод» начал масштабный отзыв автомобилей марки «УАЗ Хантер». Автопроизводитель заявил о неисправностях, коснувшихся 11068 проданных внедорожников.
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Отзывная кампания распространяется на все автомобили, проданные с марта 2014 года. Причиной такого решения являются некачественные нагнетательные шланги гидроусилителя руля. Как сообщает сайт Росстандарта, владельцам «УАЗ Хантер» произведут бесплатный сервисный ремонт в любом дилерском центре «УАЗ».

Производитель опубликовал более 11 тысяч VIN-кодов автомобилей. Если владелец сверил свой VIN и нашел его в списке, ему следует незамедлительно обратиться за сервисным обслуживанием и бесплатной заменой некачественного узла.

Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода взяли на себя обязательства уведомить владельцев отечественных вездеходов о начавшейся отзывной кампании по телефону или официальными письмами.

Ранее стало известно об отзыве 2,7 тысяч автомобилей Chevrolet Niva.

Комплектации и технические характеристики

УАЗ Hunter Трофи 2.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин128
Объем двигателя2693
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл13.2
ТопливоАИ-92
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«УАЗ» начал массовую отзывную кампанию "Хантеров"
{{material_119959}}Отзывная кампания распространяется на все автомобили, проданные с марта 2014 года. Причиной такого решения являются некачественные нагнетательные шланги гидроусилителя руля. Как сообщает сайт Росстандарта, владельцам «УАЗ Хантер» произведут бесплатный сервисный ремонт в любом дилерском центре «УАЗ».Производитель опубликовал более 11 тысяч VIN-кодов автомобилей. Если владелец сверил свой VIN и нашел его в списке, ему следует незамедлительно обратиться за сервисным обслуживанием и бесплатной заменой некачественного узла.Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода взяли на себя обязательства уведомить владельцев отечественных вездеходов о начавшейся отзывной кампании по телефону или официальными письмами. Ранее стало известно об отзыве 2,7 тысяч автомобилей Chevrolet Niva.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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