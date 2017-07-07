«УАЗ» отзывает Patriot, проданные в России
Ульяновский автомобильный завод объявляет о начале очередной отзывной кампании. На сей раз под нее попадают внедорожники Patriot. В том числе пикапы и карго, произведенные в период с января 2014 года по май 2017 года.
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Для проведения проверки возможной некорректной установки элементов всем владельцам вышеуказанных автомобилей будут направлены официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр «УАЗ». В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно.
Комплектации и технические характеристики
|УАЗ Патриот Стиль 2.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|135
|Объем двигателя
|2693
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|11.5
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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