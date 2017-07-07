7 июля 2017, 19:47

«УАЗ» отзывает Patriot, проданные в России

Ульяновский автомобильный завод объявляет о начале очередной отзывной кампании. На сей раз под нее попадают внедорожники Patriot. В том числе пикапы и карго, произведенные в период с января 2014 года по май 2017 года.
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Причиной этому послужила необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования. Их активная эксплуатация может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Как отмечает производитель, проведение отзывной кампании носит проверочный характер.

Для проведения проверки возможной некорректной установки элементов всем владельцам вышеуказанных автомобилей будут направлены официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр «УАЗ». В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно.

Комплектации и технические характеристики

УАЗ Патриот Стиль 2.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин135
Объем двигателя2693
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.0
Загородный цикл11.5
ТопливоАИ-92
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Новости UAZ Patriot, 3163

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Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
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Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
Я еще год назад купил патрик, кстати в этом же салоне. Доволен как "слон"... На бездорожье так вообще выше всяких похвал! Кстати как то приехал в Ориент после одного такого бездорожья - так там почти каждый сотрудник вышел посмотреть (видимо позавидовать) в какой грязи он был - даже делали ставки на ...
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«УАЗ» отзывает Patriot, проданные в России
{{material_119972}}Причиной этому послужила необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования. Их активная эксплуатация может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Как отмечает производитель, проведение отзывной кампании носит проверочный характер.Для проведения проверки возможной некорректной установки элементов всем владельцам вышеуказанных автомобилей будут направлены официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр «УАЗ». В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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