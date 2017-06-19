19 июня 2017, 13:00

UAZ Patriot стал доступнее

Рублевые цены нВ внедорожник UAZ Patriot снижены. Так, с этого месяца автомобиль в комплектации «Классик» доступнее на 50 000 рублей – стоимость его составляет от 699 000 рублей.
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УАЗ Патриот
Выпускается с 2005 г.
Новый от 809 000 до 1 030 000 Р
Объявлений: 325
Отзывов: 14
В этом исполнении модель оснащается электростеклоподъемниками передних и задних дверей, электрорегулировкой и подогревом наружных зеркал заднего вида, регулировкой руля по углу наклона и вылету, подушкой безопасности водителя, ABS, EBD, функцией «вежливый водитель».

Стоимость «Патриота» в комплектации «Стандарт» составит 759 000 рублей, что дешевле на 58 000 рублей, чем прежде. Эта версия отличается от стартовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления, двух подушек безопасности, передних ремней безопасности с преднатяжителями, регуляторами высоты и ограничителей усилий. Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова, имеют встроенные повторители поворотов.

Внедорожник в исполнении «Комфорт» с этого месяца стал дешевле на 30 000 рублей. Он оснащается комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, навигационной системой с картами России, системами активной и пассивной безопасности, камерой заднего вида и др. Максимальную выгоду в размере 80 000 рублей можно получить при покупке автомобилей по  программе утилизации или «трейд-ин».

Купить авто UAZ Patriot, 3163

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Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
Я еще год назад купил патрик, кстати в этом же салоне. Доволен как "слон"... На бездорожье так вообще выше всяких похвал! Кстати как то приехал в Ориент после одного такого бездорожья - так там почти каждый сотрудник вышел посмотреть (видимо позавидовать) в какой грязи он был - даже делали ставки на ...
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martyshkin65@mail.ru
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UAZ Patriot стал доступнее
{{model_1539}}В этом исполнении модель оснащается электростеклоподъемниками передних и задних дверей, электрорегулировкой и подогревом наружных зеркал заднего вида, регулировкой руля по углу наклона и вылету, подушкой безопасности водителя, ABS, EBD, функцией «вежливый водитель».Стоимость «Патриота» в комплектации «Стандарт» составит 759 000 рублей, что дешевле на 58 000 рублей, чем прежде. Эта версия отличается от стартовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления, двух подушек безопасности, передних ремней безопасности с преднатяжителями, регуляторами высоты и ограничителей усилий. Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова, имеют встроенные повторители поворотов.Внедорожник в исполнении «Комфорт» с этого месяца стал дешевле на 30 000 рублей. Он оснащается комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, навигационной системой с картами России, системами активной и пассивной безопасности, камерой заднего вида и др. Максимальную выгоду в размере 80 000 рублей можно получить при покупке автомобилей по  программе утилизации или «трейд-ин».
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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