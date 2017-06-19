UAZ Patriot стал доступнее
Стоимость «Патриота» в комплектации «Стандарт» составит 759 000 рублей, что дешевле на 58 000 рублей, чем прежде. Эта версия отличается от стартовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления, двух подушек безопасности, передних ремней безопасности с преднатяжителями, регуляторами высоты и ограничителей усилий. Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова, имеют встроенные повторители поворотов.
Внедорожник в исполнении «Комфорт» с этого месяца стал дешевле на 30 000 рублей. Он оснащается комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, навигационной системой с картами России, системами активной и пассивной безопасности, камерой заднего вида и др. Максимальную выгоду в размере 80 000 рублей можно получить при покупке автомобилей по программе утилизации или «трейд-ин».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное