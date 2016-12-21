21 декабря 2016, 15:48

УАЗ посвятил игре World of Tanks спецверсию Патриота

Она выпущена совместно с компанией Wargaming. Автомобиль отличается кожаной отделкой интерьера, фирменной идентификацией и приветствием в стиле World of Tanks.
Стоимость спецверсии Патриота составит 1 149 000 рублей.
 
Автомобиль представлен в топовой комплектации «Стиль», которая выгодно выделяется новым мультифункциональным рулевым колесом, климат-контролем, системой ESP, сенсорным экраном с мультимедийной и навигационной системами, камерой заднего вида с передними и задними датчиками парковки, а также полным набором зимних опций: среди них - подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и электроподогрев всей поверхности лобового стекла.
 
Центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи цвета «коньяк», а также дополнена фирменной символикой игры и строчкой. Оригинальный интерьер автомобиля дополняет кожаная отделка козырька приборной панели, а также чехлов рукояток КПП, стояночного тормоза и переднего центрального подлокотника с кожаной отделкой цвета «коньяк» со строчкой. Кроме того, на двери багажного отделения автомобиля размещен шильд игры, обозначающий специальную комплектацию. Также при включении зажигания, на экране мультимедиа системы загорается логотип игры и фирменное приветствие.
 
Каждый покупатель авто получит в качестве подарка танк КВ-5 и 180 дней премиум аккаунта. В официальных дилерских центрах и интернет-магазине УАЗ будет также представлена специальная линейка аксессуаров игры.
Первый автомобиль спецверсии вручен семье Масальских из Тольятти - победителям конкурса «WoT это семейка», который проходил в несколько этапов, начиная с 11 октября. Финалисты определены 17 декабря на Суперфинале в Москве во время проведения фестиваля WG Fest.
 
Заказать автомобиль можно у официальных дилеров марки УАЗ на территории России и СНГ, а также посредством заявки через официальный сайт марки.

Комплектации и технические характеристики

УАЗ Патриот Экспедишн 2.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин135
Объем двигателя2693
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл11.5
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Купить авто UAZ Patriot, 3163

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УАЗ посвятил игре World of Tanks спецверсию Патриота
Стоимость спецверсии Патриота составит 1 149 000 рублей. Автомобиль представлен в топовой комплектации «Стиль», которая выгодно выделяется новым мультифункциональным рулевым колесом, климат-контролем, системой ESP, сенсорным экраном с мультимедийной и навигационной системами, камерой заднего вида с передними и задними датчиками парковки, а также полным набором зимних опций: среди них - подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и электроподогрев всей поверхности лобового стекла. Центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи цвета «коньяк», а также дополнена фирменной символикой игры и строчкой. Оригинальный интерьер автомобиля дополняет кожаная отделка козырька приборной панели, а также чехлов рукояток КПП, стояночного тормоза и переднего центрального подлокотника с кожаной отделкой цвета «коньяк» со строчкой. Кроме того, на двери багажного отделения автомобиля размещен шильд игры, обозначающий специальную комплектацию. Также при включении зажигания, на экране мультимедиа системы загорается логотип игры и фирменное приветствие. Каждый покупатель авто получит в качестве подарка танк КВ-5 и 180 дней премиум аккаунта. В официальных дилерских центрах и интернет-магазине УАЗ будет также представлена специальная линейка аксессуаров игры.Первый автомобиль спецверсии вручен семье Масальских из Тольятти - победителям конкурса «WoT это семейка», который проходил в несколько этапов, начиная с 11 октября. Финалисты определены 17 декабря на Суперфинале в Москве во время проведения фестиваля WG Fest. Заказать автомобиль можно у официальных дилеров марки УАЗ на территории России и СНГ, а также посредством заявки через официальный сайт марки.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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