УАЗ посвятил игре World of Tanks спецверсию Патриота
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Она выпущена совместно с компанией Wargaming. Автомобиль отличается кожаной отделкой интерьера, фирменной идентификацией и приветствием в стиле World of Tanks.
Стоимость спецверсии Патриота составит 1 149 000 рублей.
Автомобиль представлен в топовой комплектации «Стиль», которая выгодно выделяется новым мультифункциональным рулевым колесом, климат-контролем, системой ESP, сенсорным экраном с мультимедийной и навигационной системами, камерой заднего вида с передними и задними датчиками парковки, а также полным набором зимних опций: среди них - подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и электроподогрев всей поверхности лобового стекла.
Центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи цвета «коньяк», а также дополнена фирменной символикой игры и строчкой. Оригинальный интерьер автомобиля дополняет кожаная отделка козырька приборной панели, а также чехлов рукояток КПП, стояночного тормоза и переднего центрального подлокотника с кожаной отделкой цвета «коньяк» со строчкой. Кроме того, на двери багажного отделения автомобиля размещен шильд игры, обозначающий специальную комплектацию. Также при включении зажигания, на экране мультимедиа системы загорается логотип игры и фирменное приветствие.
Каждый покупатель авто получит в качестве подарка танк КВ-5 и 180 дней премиум аккаунта. В официальных дилерских центрах и интернет-магазине УАЗ будет также представлена специальная линейка аксессуаров игры.
Первый автомобиль спецверсии вручен семье Масальских из Тольятти - победителям конкурса «WoT это семейка», который проходил в несколько этапов, начиная с 11 октября. Финалисты определены 17 декабря на Суперфинале в Москве во время проведения фестиваля WG Fest.
Заказать автомобиль можно у официальных дилеров марки УАЗ на территории России и СНГ, а также посредством заявки через официальный сайт марки.
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Я еще год назад купил патрик, кстати в этом же салоне. Доволен как "слон"... На бездорожье так вообще выше всяких похвал!
Кстати как то приехал в Ориент после одного такого бездорожья - так там почти каждый сотрудник вышел посмотреть (видимо позавидовать) в какой грязи он был - даже делали ставки на ...
УАЗ посвятил игре World of Tanks спецверсию Патриота
Стоимость спецверсии Патриота составит 1 149 000 рублей. Автомобиль представлен в топовой комплектации «Стиль», которая выгодно выделяется новым мультифункциональным рулевым колесом, климат-контролем, системой ESP, сенсорным экраном с мультимедийной и навигационной системами, камерой заднего вида с передними и задними датчиками парковки, а также полным набором зимних опций: среди них - подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и электроподогрев всей поверхности лобового стекла. Центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи цвета «коньяк», а также дополнена фирменной символикой игры и строчкой. Оригинальный интерьер автомобиля дополняет кожаная отделка козырька приборной панели, а также чехлов рукояток КПП, стояночного тормоза и переднего центрального подлокотника с кожаной отделкой цвета «коньяк» со строчкой. Кроме того, на двери багажного отделения автомобиля размещен шильд игры, обозначающий специальную комплектацию. Также при включении зажигания, на экране мультимедиа системы загорается логотип игры и фирменное приветствие. Каждый покупатель авто получит в качестве подарка танк КВ-5 и 180 дней премиум аккаунта. В официальных дилерских центрах и интернет-магазине УАЗ будет также представлена специальная линейка аксессуаров игры.Первый автомобиль спецверсии вручен семье Масальских из Тольятти - победителям конкурса «WoT это семейка», который проходил в несколько этапов, начиная с 11 октября. Финалисты определены 17 декабря на Суперфинале в Москве во время проведения фестиваля WG Fest. Заказать автомобиль можно у официальных дилеров марки УАЗ на территории России и СНГ, а также посредством заявки через официальный сайт марки.
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