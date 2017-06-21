21 июня 2017, 14:47

УАЗ поведал, что он думает о таком понятии, как «качество производства»

В 2017 году Ульяновский автозавод модернизирует прессовое производство и штамповую оснастку. Параллельно будет запущена информационная платформа, которая автоматизирует учет всех параметров, а также реализован проект «Измерение качества».
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УАЗ поведал, что он думает о таком понятии, как «качество производства»
В его рамках предприятие инвестирует в современное оборудование для измерения характеристик автомобиля и его компонентов на соответствие требованиям по качеству. Об этом заявил Алексей Жилин, директор по качеству ООО «УАЗ». Он напомнил, что в 2016 году на заводе стартовала программа улучшения качества. Результат уже есть - удельная рекламационная дефектность внедорожников в первые 3 месяца эксплуатации уменьшилась более чем на 30%. В 2017-м  положительная динамика сохраняется.   

Система качества интегрирована в производственный цикл и охватывает различные сферы деятельности УАЗа: от развития качества поставщиков, улучшения технологий и процессов до подготовки персонала и коммуникаций с коллективом. В работу по повышению качества вовлечены все представители топ-менеджмента производства, закупок, развития продукта. Общие инвестиции в развитие системы контроля качества уже составили более 100 млн руб.

Предприятие продолжает работать над качеством комплектующих и совершенствованием производственной системы. Организована доставка комплектующих на конвейер по принципу «точно в срок», улучшена эргономика рабочих мест, внедрены карты стандартизированных операций и карты стандартизированных работ. Внедрена программа по улучшению коррозионной стойкости автомобилей, в том числе - новая технология окраски рам, которая позволила существенно улучшить стойкость узла к воздействию агрессивной среды.

На модернизацию производства в прошлом году завод направил более 350 млн рублей: оснащены современным оборудованием участки сварки и сборки кузовов, окрасочное производство, а также производство сборки и сдачи автомобилей.

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УАЗ поведал, что он думает о таком понятии, как «качество производства»
В его рамках предприятие инвестирует в современное оборудование для измерения характеристик автомобиля и его компонентов на соответствие требованиям по качеству. Об этом заявил Алексей Жилин, директор по качеству ООО «УАЗ». Он напомнил, что в 2016 году на заводе стартовала программа улучшения качества. Результат уже есть - удельная рекламационная дефектность внедорожников в первые 3 месяца эксплуатации уменьшилась более чем на 30%. В 2017-м  положительная динамика сохраняется.   Система качества интегрирована в производственный цикл и охватывает различные сферы деятельности УАЗа: от развития качества поставщиков, улучшения технологий и процессов до подготовки персонала и коммуникаций с коллективом. В работу по повышению качества вовлечены все представители топ-менеджмента производства, закупок, развития продукта. Общие инвестиции в развитие системы контроля качества уже составили более 100 млн руб.Предприятие продолжает работать над качеством комплектующих и совершенствованием производственной системы. Организована доставка комплектующих на конвейер по принципу «точно в срок», улучшена эргономика рабочих мест, внедрены карты стандартизированных операций и карты стандартизированных работ. Внедрена программа по улучшению коррозионной стойкости автомобилей, в том числе - новая технология окраски рам, которая позволила существенно улучшить стойкость узла к воздействию агрессивной среды. На модернизацию производства в прошлом году завод направил более 350 млн рублей: оснащены современным оборудованием участки сварки и сборки кузовов, окрасочное производство, а также производство сборки и сдачи автомобилей.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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