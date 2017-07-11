УАЗ представил свою первую модель гибридного автомоиля
{{material_119977}Согласно заявленным данным, представленный образец скрывает под капотом стандартный бензиновый двигатель, работающий в тандеме со стартер-генераторной установкой мощностью 84 кВт, тяговый электродвигатель на 105 кВт и крутящим моментом до 469 Нм, а также 25-киловаттную высоковольтную аккумуляторную батарею и вспомогательные устройства распределения и трансформации электроэнергии.
Примечательно, что в список оборудования автомобиля входят системы беспилотного вождения - контроль расстояния до впереди идущего транспорта, предупреждение о непреднамеренном уходе с полосы движения, распознавание дорожных знаков, светофоров и пешеходов. С такими системами безопасности модель может претендовать на статус беспилотника Level 2 и Level 3.
Как сообщает производитель, запас хода автомобиля без использования топлива равен ста километрам. В гибридном режиме новая модель преодолеет не меньше тысячи километров. При этом расход топлива груженого автомобиля упадет до 7 л на 100 км. В качестве основы для гибрида был взят коммерческий грузовик «Профи», который изначально планировался как конкурент нижегородским «ГАЗелям».
На форуме компания продемонстрировала только прототип новой разработки. В массовом производстве А3 Profi окажется в 2020 году. А подконтрольная партия выйдет с конвеера и будет передана в эксплуатацию уже в 2019 году. Планируется, что новая модель будет продаваться на рынках Европы.
Комплектации и технические характеристики
|УАЗ Пикап Лимитед 2.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|пикап
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|135
|Объем двигателя
|2693
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|11.5
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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