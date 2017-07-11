11 июля 2017, 09:11

УАЗ представил свою первую модель гибридного автомоиля

В рамках международного промышленного форума «Иннопром-2017» Ульяновский автомобильный завод представил публике свой новый проект - модель автомобиля, оснащенного гибридной силовой установкой. Новинка получила название УАЗ А3 Profi.
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{{material_119977}Согласно заявленным данным, представленный образец скрывает под капотом стандартный бензиновый двигатель, работающий в тандеме со стартер-генераторной установкой мощностью 84 кВт, тяговый электродвигатель на 105 кВт и крутящим моментом до 469 Нм, а также 25-киловаттную высоковольтную аккумуляторную батарею и вспомогательные устройства распределения и трансформации электроэнергии.

Примечательно, что в список оборудования автомобиля входят системы беспилотного вождения - контроль расстояния до впереди идущего транспорта, предупреждение о непреднамеренном уходе с полосы движения, распознавание дорожных знаков, светофоров и пешеходов. С такими системами безопасности модель может претендовать на статус беспилотника Level 2 и Level 3.

Как сообщает производитель, запас хода автомобиля без использования топлива равен ста километрам. В гибридном режиме новая модель преодолеет не меньше тысячи километров. При этом расход топлива груженого автомобиля упадет до 7 л на 100 км. В качестве основы для гибрида был взят коммерческий грузовик «Профи», который изначально планировался как конкурент нижегородским «ГАЗелям».

На форуме компания продемонстрировала только прототип новой разработки. В массовом производстве А3 Profi окажется в 2020 году. А подконтрольная партия выйдет с конвеера и будет передана в эксплуатацию уже в 2019 году. Планируется, что новая модель будет продаваться на рынках Европы.

Комплектации и технические характеристики

УАЗ Пикап Лимитед 2.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовпикап
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин135
Объем двигателя2693
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл11.5
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Отзывы по теме
Чем радует душу и тело новый УАЗ 2015 года
Патрик машина хорошая хоть еще и нуждается в модернизации. Уэтой машины есть будущее по сравнению с ВАЗом.
Cерега
Кунг
Купил кунг на УАЗ Пикап на раме, после нескольких месяцев эксплуатации (не город) кунг затрещал, появились трещины, перекос и излом задней двери. Сказали, что это АБС-пластик, он не ремонтируется. Предлагали же клееный из стеклопластика, но он был дороже, позарился на дешевизну, теперь жалею, выкинутые ...
MaxUAZ
Отзыв о УАЗ Пикап 2010 года
По сравнению с хантерами комфортно, отлично держит дорогу.вместительный грузовой отсек.Только мало места для пассажиров 4.
ykt
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УАЗ представил свою первую модель гибридного автомоиля
{{material_119977}Согласно заявленным данным, представленный образец скрывает под капотом стандартный бензиновый двигатель, работающий в тандеме со стартер-генераторной установкой мощностью 84 кВт, тяговый электродвигатель на 105 кВт и крутящим моментом до 469 Нм, а также 25-киловаттную высоковольтную аккумуляторную батарею и вспомогательные устройства распределения и трансформации электроэнергии.Примечательно, что в список оборудования автомобиля входят системы беспилотного вождения - контроль расстояния до впереди идущего транспорта, предупреждение о непреднамеренном уходе с полосы движения, распознавание дорожных знаков, светофоров и пешеходов. С такими системами безопасности модель может претендовать на статус беспилотника Level 2 и Level 3.Как сообщает производитель, запас хода автомобиля без использования топлива равен ста километрам. В гибридном режиме новая модель преодолеет не меньше тысячи километров. При этом расход топлива груженого автомобиля упадет до 7 л на 100 км. В качестве основы для гибрида был взят коммерческий грузовик «Профи», который изначально планировался как конкурент нижегородским «ГАЗелям».На форуме компания продемонстрировала только прототип новой разработки. В массовом производстве А3 Profi окажется в 2020 году. А подконтрольная партия выйдет с конвеера и будет передана в эксплуатацию уже в 2019 году. Планируется, что новая модель будет продаваться на рынках Европы.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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