2 июня 2017, 16:00

«УАЗ» продолжит поставлять машины для компании «Россети»

На Петербургском международном экономическом форуме ПАО «Россети» и ООО «УАЗ» подписали дорожную карту о реализации основных направлений сотрудничества. В частности, машины отечественного автопроизводителя будут обслуживать объекты электросетевого комплекса.
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Компании договорились о разработке новых образцов техники на базе автомобилей «УАЗ» для нужд распределительного сетевого комплекса. Помимо этого, сотрудничество предполагает совместную разработку мероприятий, направленных на обновление «Россетей». Также компании намерены создать новые перспективные направления автомобильной техники.

Кроме того, дорожная карта предусматривает развитие сервисной инфраструктуры и подготовку специалистов в сфере обслуживания и ремонта машин. С учетом широкой географии расположения электросетевых объектов группы «Россети» важным аспектом партнерства с компанией УАЗ является наличие сервисных центров по всей территории России, доступность запасных частей, а также возможность поддержания единых стандартов технического обслуживания автомобилей.

Напомним, что соглашение о стратегическом партнёрстве между компаниями «Россети» и «УАЗ» было подписано в 2016 году. Ульяновский автомобильный завод  был выбран в качестве партнера по поставкам и обслуживанию автомобильной техники.

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Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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«УАЗ» продолжит поставлять машины для компании «Россети»
{{material_119489}}Компании договорились о разработке новых образцов техники на базе автомобилей «УАЗ» для нужд распределительного сетевого комплекса. Помимо этого, сотрудничество предполагает совместную разработку мероприятий, направленных на обновление «Россетей». Также компании намерены создать новые перспективные направления автомобильной техники. Кроме того, дорожная карта предусматривает развитие сервисной инфраструктуры и подготовку специалистов в сфере обслуживания и ремонта машин. С учетом широкой географии расположения электросетевых объектов группы «Россети» важным аспектом партнерства с компанией УАЗ является наличие сервисных центров по всей территории России, доступность запасных частей, а также возможность поддержания единых стандартов технического обслуживания автомобилей. Напомним, что соглашение о стратегическом партнёрстве между компаниями «Россети» и «УАЗ» было подписано в 2016 году. Ульяновский автомобильный завод  был выбран в качестве партнера по поставкам и обслуживанию автомобильной техники.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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