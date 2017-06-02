«УАЗ» продолжит поставлять машины для компании «Россети»
На Петербургском международном экономическом форуме ПАО «Россети» и ООО «УАЗ» подписали дорожную карту о реализации основных направлений сотрудничества. В частности, машины отечественного автопроизводителя будут обслуживать объекты электросетевого комплекса.
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Кроме того, дорожная карта предусматривает развитие сервисной инфраструктуры и подготовку специалистов в сфере обслуживания и ремонта машин. С учетом широкой географии расположения электросетевых объектов группы «Россети» важным аспектом партнерства с компанией УАЗ является наличие сервисных центров по всей территории России, доступность запасных частей, а также возможность поддержания единых стандартов технического обслуживания автомобилей.
Напомним, что соглашение о стратегическом партнёрстве между компаниями «Россети» и «УАЗ» было подписано в 2016 году. Ульяновский автомобильный завод был выбран в качестве партнера по поставкам и обслуживанию автомобильной техники.
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чому забивається 1 передача при включині задньойі
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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