14 июля 2017, 12:07

«УАЗ» распространил первые подробности о модели «Профи»

Ульяновский автомобильный завод делится первыми подробностями о новом коммерческом автомобиле «Профи», серийное производство которого начнется на предприятии в сентябре 2017 года. Покупателям предложат модель в двух вариантах исполнения стоимостью 649 000 и 699 000 рублей.
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На текущий момент новый коммерческий автомобиль успешно прошел все необходимые сертификационные испытания и получил одобрение типа транспортного средства. «Профи» имеет грузоподъемность 1,5 тонны. На старте продаж потребителям будет предложена заднеприводная версия с двумя типами платформ, грузоподъемность которых составит до 5 европаллет.

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Автомобиль оборудован бензиновым двигателем, развивающим мощность до 160 л.с. Отечественный производитель адаптировал машину к суровым дорожным и климатическим условиям эксплуатации. При этом новый коммерческий автомобиль отличается достаточно комфортным салоном, имеет качественную шумоизоляцию в кабине. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают системы пассивной и активной безопасности, а также капотная компоновка.

«Профи» уже в базовом варианте исполнения будет оснащен системой ABS и EBD, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой. В комплектации «Комфорт» машина получит кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему (MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.

За доплату предложат блокировку заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации «Стандарт»), систему помощи при парковке, современную мультимедийную систему с 7-дюймовым интерактивным экраном и возможностью интеграции навигации.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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«УАЗ» распространил первые подробности о модели «Профи»
На текущий момент новый коммерческий автомобиль успешно прошел все необходимые сертификационные испытания и получил одобрение типа транспортного средства. «Профи» имеет грузоподъемность 1,5 тонны. На старте продаж потребителям будет предложена заднеприводная версия с двумя типами платформ, грузоподъемность которых составит до 5 европаллет.{{material_120017}} Автомобиль оборудован бензиновым двигателем, развивающим мощность до 160 л.с. Отечественный производитель адаптировал машину к суровым дорожным и климатическим условиям эксплуатации. При этом новый коммерческий автомобиль отличается достаточно комфортным салоном, имеет качественную шумоизоляцию в кабине. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают системы пассивной и активной безопасности, а также капотная компоновка.«Профи» уже в базовом варианте исполнения будет оснащен системой ABS и EBD, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой. В комплектации «Комфорт» машина получит кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему (MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.За доплату предложат блокировку заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации «Стандарт»), систему помощи при парковке, современную мультимедийную систему с 7-дюймовым интерактивным экраном и возможностью интеграции навигации.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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