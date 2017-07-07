«УАЗ» стал больше отправлять машин за рубеж
Лидером роста продаж за отчетный период стал внедорожник Hunter: объем реализации й модели увеличился более чем в 3,5 раза. Значительный рост экспортных поставок стал возможным благодаря восстановлению объемов продаж на традиционных для «УАЗа» рынках стран СНГ и Ближнего Зарубежья, а также расширению географии поставок и выходу автопроизводителя на новые рынки.
Так, в 2017 году производитель заключил ряд дистрибьютерских договоров с партнерами из Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. За указанный период начаты поставки в такие страны, как Гондурас, Китай, Либерия, Мали, Мьянма, Парагвай, Филиппины, Эквадор. Помимо этого, существенного увеличения продаж удалось достичь на традиционных для Ульяновского автозавода рынках: поставки в Казахстан по итогам 6 месяцев выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным период прошлого года, в Армению – на 50%, возобновлены поставки в Монголию.
В планах компании в ближайшие 3 года увеличить объем продаж на зарубежных рынках до 20 тыс. автомобилей в год, что должно составить порядка 30% от общего числа реализации.
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