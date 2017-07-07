7 июля 2017, 11:33

«УАЗ» стал больше отправлять машин за рубеж

По итогам I полугодия «УАЗ» увеличил объем поставок легковых и легких коммерческих автомобилей на экспорт более чем в 2 раза. Продажи отечественных машин на зарубежных рынках по итогам 6 месяцев достигли 1911 штук.
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Лидером роста продаж за отчетный период стал внедорожник Hunter: объем реализации й модели увеличился более чем в 3,5 раза. Значительный рост экспортных поставок стал возможным благодаря восстановлению объемов продаж на традиционных для «УАЗа» рынках стран СНГ и Ближнего Зарубежья, а также расширению географии поставок и выходу автопроизводителя на новые рынки.

Так, в 2017 году производитель заключил ряд дистрибьютерских договоров с партнерами из Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. За указанный период начаты поставки в такие страны, как Гондурас, Китай, Либерия, Мали, Мьянма, Парагвай, Филиппины, Эквадор. Помимо этого, существенного увеличения продаж удалось достичь на традиционных для Ульяновского автозавода рынках: поставки в Казахстан по итогам 6 месяцев выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным период прошлого года, в Армению – на 50%, возобновлены поставки в Монголию.

В планах компании в ближайшие 3 года увеличить объем продаж на зарубежных рынках до 20 тыс. автомобилей в год, что должно составить порядка 30% от общего числа реализации.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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«УАЗ» стал больше отправлять машин за рубеж
Лидером роста продаж за отчетный период стал внедорожник Hunter: объем реализации й модели увеличился более чем в 3,5 раза. Значительный рост экспортных поставок стал возможным благодаря восстановлению объемов продаж на традиционных для «УАЗа» рынках стран СНГ и Ближнего Зарубежья, а также расширению географии поставок и выходу автопроизводителя на новые рынки. Так, в 2017 году производитель заключил ряд дистрибьютерских договоров с партнерами из Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. За указанный период начаты поставки в такие страны, как Гондурас, Китай, Либерия, Мали, Мьянма, Парагвай, Филиппины, Эквадор. Помимо этого, существенного увеличения продаж удалось достичь на традиционных для Ульяновского автозавода рынках: поставки в Казахстан по итогам 6 месяцев выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным период прошлого года, в Армению – на 50%, возобновлены поставки в Монголию.В планах компании в ближайшие 3 года увеличить объем продаж на зарубежных рынках до 20 тыс. автомобилей в год, что должно составить порядка 30% от общего числа реализации.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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