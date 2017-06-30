УАЗ внедряет новые выгодные лизинговые предложения
Она позволяет не только снизить процентную ставку, но также упростить и ускорить процесс оформления сделки. Итог очевиден: покупатели получают максимально выгодное предложение по финансированию покупки любых УАЗов.
Приобретая внедорожники в лизинг с авансом от 0%, клиент сохраняет денежные средства в обороте и начинает пользоваться автомобилем с минимальными стартовыми затратами. Срок договора лизинга составляет 12-18 месяцев. Принять участие в программе могут любые организации, срок регистрации которых составляет более 6 месяцев.
Предложение распространяется на весь модельный ряд предприятия и дает возможность юрлицам приобретать новые УАЗы по упрощенной процедуре оформления договора лизинга на более комфортных условиях по сравнению с автокредитованием.
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