30 июня 2017, 08:55

УАЗ внедряет новые выгодные лизинговые предложения

В их рамках приобрести внедорожники в лизинг можно будет с 0% авансом, а также по специальной программе для стартапов. Программа получила название «УАЗ Лизинг» и разработана совместно с крупнейшими лизинговыми компаниями при госучастии.
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Она позволяет не только снизить процентную ставку, но также упростить и ускорить процесс оформления сделки. Итог очевиден: покупатели получают максимально выгодное предложение по финансированию покупки любых УАЗов.

Приобретая внедорожники в лизинг с авансом от 0%, клиент сохраняет денежные средства в обороте и начинает пользоваться автомобилем с минимальными стартовыми затратами. Срок договора  лизинга  составляет 12-18 месяцев. Принять участие в программе могут любые организации, срок регистрации которых составляет более 6 месяцев.

Предложение распространяется на весь модельный ряд предприятия и дает возможность юрлицам приобретать новые УАЗы по упрощенной процедуре оформления договора лизинга на более комфортных условиях по сравнению с автокредитованием.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ внедряет новые выгодные лизинговые предложения
Она позволяет не только снизить процентную ставку, но также упростить и ускорить процесс оформления сделки. Итог очевиден: покупатели получают максимально выгодное предложение по финансированию покупки любых УАЗов.Приобретая внедорожники в лизинг с авансом от 0%, клиент сохраняет денежные средства в обороте и начинает пользоваться автомобилем с минимальными стартовыми затратами. Срок договора  лизинга  составляет 12-18 месяцев. Принять участие в программе могут любые организации, срок регистрации которых составляет более 6 месяцев. Предложение распространяется на весь модельный ряд предприятия и дает возможность юрлицам приобретать новые УАЗы по упрощенной процедуре оформления договора лизинга на более комфортных условиях по сравнению с автокредитованием.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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