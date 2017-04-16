172
16 апреля 2017, 21:06

УАЗ «вытащил» финансовые показатели Группы «Соллерс»

В 2016 году выручка Группы «Соллерс» составила 35,6 млрд рублей, или -7,1% к результату предыдущего года. По сообщению пресс-службы «Соллерс», снижение выручки связано с сокращением объемов продаж внедорожников SsangYong.
^

Отмечается, что на фоне общего снижения объемов продаж на российском рынке, Группа сумела увеличить долю рынка, прежде всего, по бренду УАЗ.

УАЗ Патриот
Выпускается с 2004 г.
Новый от 809 000 до 1 030 000 Р
Объявлений: 299
Отзывов: 14
Николай Соболев, первый зам. генерального директора «Соллерс»: «Ульяновский автомобильный завод, являющийся инвестиционным приоритетом «Соллерс», смог сохранить положительную динамику розничных продаж. Кроме того, по итогам прошлого года на СП Ford Sollers мы также отмечаем существенную положительную динамику продаж и стабильное увеличение рыночной доли бренда Ford. Это дает основания для дальнейшего укрепления позиций бренда в России и повышения доходности СП».

По информации топ-менеджера, в текущем году «Соллерс» продолжит укреплять свои позиции за счет дальнейшего роста продаж УАЗов, в том числе на экспортных рынках, а также возвращения на отечественный рынок бренда SsangYong и активного развития СП с компаниями Ford и Mazda.
И на десерт – «сладкое»: в 2016 году на вознаграждение 9 топ-менеджеров Группа «Соллерс» потратила 1 млрд рублей.

Купить авто UAZ, Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Patriot, 3163

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
Я еще год назад купил патрик, кстати в этом же салоне. Доволен как "слон"... На бездорожье так вообще выше всяких похвал! Кстати как то приехал в Ориент после одного такого бездорожья - так там почти каждый сотрудник вышел посмотреть (видимо позавидовать) в какой грязи он был - даже делали ставки на ...
Ден
Войсковые подразделения ЦВО получили 30 новых «Патриотов»
...с каких это пор трансмиссия автоматическая, она военным нужна?...
martyshkin65@mail.ru
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква SsangYong Автомудрость SsangYong АвтоПитер SsangYong Дизайн и тюнинг SsangYong Новинки и концепт кары SsangYong Новости и акции автосалонов SsangYong Автосалоны и дилеры марки SsangYong Аренда и прокат авто марки SsangYong Автоклубы и форумы автозавчастей марки SsangYong Автосервисы и магазины автозапчастей марки SsangYong
Главные материалы
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Патриот
УАЗ «вытащил» финансовые показатели Группы «Соллерс»
Отмечается, что на фоне общего снижения объемов продаж на российском рынке, Группа сумела увеличить долю рынка, прежде всего, по бренду УАЗ.{{model_1539}} Николай Соболев, первый зам. генерального директора «Соллерс»: «Ульяновский автомобильный завод, являющийся инвестиционным приоритетом «Соллерс», смог сохранить положительную динамику розничных продаж. Кроме того, по итогам прошлого года на СП Ford Sollers мы также отмечаем существенную положительную динамику продаж и стабильное увеличение рыночной доли бренда Ford. Это дает основания для дальнейшего укрепления позиций бренда в России и повышения доходности СП». По информации топ-менеджера, в текущем году «Соллерс» продолжит укреплять свои позиции за счет дальнейшего роста продаж УАЗов, в том числе на экспортных рынках, а также возвращения на отечественный рынок бренда SsangYong и активного развития СП с компаниями Ford и Mazda.И на десерт – «сладкое»: в 2016 году на вознаграждение 9 топ-менеджеров Группа «Соллерс» потратила 1 млрд рублей.
2017-04-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владикавказ Томск Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG