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16 апреля 2017, 21:06
УАЗ «вытащил» финансовые показатели Группы «Соллерс»
В 2016 году выручка Группы «Соллерс» составила 35,6 млрд рублей, или -7,1% к результату предыдущего года. По сообщению пресс-службы «Соллерс», снижение выручки связано с сокращением объемов продаж внедорожников SsangYong.
Отмечается, что на фоне общего снижения объемов продаж на российском рынке, Группа сумела увеличить долю рынка, прежде всего, по бренду УАЗ.
УАЗ Патриот
Выпускается с 2004 г.
Новый от 809 000 до 1 030 000 Р
По информации топ-менеджера, в текущем году «Соллерс» продолжит укреплять свои позиции за счет дальнейшего роста продаж УАЗов, в том числе на экспортных рынках, а также возвращения на отечественный рынок бренда SsangYong и активного развития СП с компаниями Ford и Mazda.
И на десерт – «сладкое»: в 2016 году на вознаграждение 9 топ-менеджеров Группа «Соллерс» потратила 1 млрд рублей.
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